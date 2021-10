Vanni Oddera e la sua mototerapia tra i candidati all’Ambrogino d’oro di Milano

Savona/Milano. Vanni Oddera, il campione di motocross originario di Pontinvrea che da anni porta avanti il progetto della mototerapia per i bambini disabili, autistici o con gravi patologie è stato candidato all’Ambrogino d’oro di Milano, una delle onorificenze più alte che vengono conferite dal comune di Milano.

Tanti altri personaggi noti sono stati candidati insieme al savonese: nomi che vengono dalla televisione o anche dal mondo social(e). Nella forbice di candidati l’attore Renato Pozzetto, il conduttore Alfonso Signorini, il filosofo Stefano Zecchi.

Nel campo del sociale e della beneficienza, accanto a Vanni Oddera anche Nicole Berlusconi per la sua Onlus Progetto Islander sul recupero dei cavalli abbandonati, Nico Acampora, fondatore della pizzeria-onlus Pizzaut, candidato insieme a Roberto Jarach, presidente del Memoriale per la Shoah. Tra i candidati anche la blogger Fraintesa – Francesca Barbieri – morta a 38 anni per un tumore al seno, che raccontò con grande coraggio la sua battaglia anche attraverso i viaggi.

Tanta l’attesa di vedere un nome savonese nell’edizione 2021 dell’Ambrogino d’oro di Milano: sarà alla mezzanotte di mercoledì 3 novembre che scadrà il termine per i consiglieri comunali e gli assessori di presentare le proprie candidature. In palio 15 medaglie d’oro e 20 attestati di benemerenza. La cerimonia è attesa il 7 dicembre al Teatro Dal Verme.