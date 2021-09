Carcare, ecco l'originale notiziario "Calasanzio" che descrive la storia del liceo e della sua didattica - IVG.it

Carcare. “Se l’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a ridimensionare fortemente il modello organizzativo, sviluppando un ‘format diffuso’ caratterizzato da un percorso di appuntamenti tematici separati nel tempo e distribuiti nei luoghi calsanziani, non ha però impedito di dare alle stampe un gran numero di pubblicazioni dedicate alla presenza dell’Istituto delle Scuole Pie a Carcare, oggi maggiormente noto a tutti come Liceo Calasanzio.” Dall’intuizione di Maria Teresa Gostoni, ex dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, e di Don Aldo Meineri, parroco e artista valbormidese, è nato il periodico ad una sola uscita “Calasanzio” che, prende il nome dal Santo fondatore della scuola carcarese.

La presentazione dell’originale notiziario si svolgerà oggi pomeriggio, martedì 28 Settembre, alle 17 nelle sale riunioni della biblioteca comunale “A.G. Barrili”.

Il giornale edito da Carta Bianca verrà omaggiato ai presenti nel corso dell’incontro e diffuso in paese durante le manifestazioni calasanziane. Contiene la storia dell’istituto, singolari aneddoti, e un saggio sulla didattica Calasanziana, potente strumento di formazione e diffusione di cultura per le giovani generazioni.

La fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, per opera dello stesso San Giuseppe Calasanzio, avvenne nel giugno del 1621, da allora il “Collegio”, come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo, a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori.

Oggi il liceo è un moderno plesso scolastico, con una tradizione formativa secolare mai interrotta che ospita i corsi di orientamento, classico, scientifico e linguistico, frequentato da oltre 550 studenti.