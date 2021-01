Saluto fascista durante la seduta nel “Giorno della memoria”, attacco ai consiglieri responsabili

Cogoleto. Braccio e mano tese a mo’ di saluto romano. E’ questo il gesto dal chiaro simbolismo fascista che è stato realizzato da un consigliere comunale della Lega, uno di Fratelli d’Italia e uno indipendente, a Cogoleto durante la seduta di consiglio comunale tenutasi ieri e trasmessa via streaming sui social.

Il saluto romano è stato “utilizzato” dai consiglieri – Francesco Biamonti (che annuncia querela in quanto “nessuno può permettersi di infangare il mio nome nè quello del mio partito per la ricostruzione falsa della vicenda”), Valeria Amadei e Mauro Siri – come alternativa all’alzata di mano durante la votazione del bilancio. Alcuni presenti avrebbero sentito i consiglieri accordarsi sulla scelta del gesto. La seduta – che si svolge in un’aula intitolata a Sandro Pertini – era peraltro programmata nel Giorno della Memoria, “un gesto oltremodo grave che ferisce il ricordo delle vittime della Shoah ed è contrario a quanto stabilito dalla Costituzione” commentano dal M5S.

Il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone ha affidato alla sua pagina Facebook istituzionale la condanna di quanto accaduto: “Alcuni consiglieri della minoranza si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano. Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostra Cogoleto ha sempre difeso in maniera salda i valori antifascisti presenti nella Costituzione e mai, fino a oggi, i dibattiti politici si erano dimostrati così estremi”, scrive Bruzzone.

“Gesti come quelli di ieri, che mi auguro non si ripetano più in alcun modo, sono da stigmatizzare aspramente, ancor di più se commessi da rappresentati delle istituzioni, in giornate così importanti e cariche di significato, come quella della Memoria, e dai banchi di una sala consiliare intitolata a Sandro Pertini”, conclude il sindaco.

La vicenda è stata condannata duramente anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Quello che è accaduto a Cogoleto non è tollerabile e va condannato, senza se e senza ma. I consiglieri che durante il Consiglio comunale hanno fatto il saluto romano oltre a commettere un reato, hanno offeso nel giorno della Memoria tutte le vittime della follia criminale nazifascista – scrive – da presidente di Regione ritengo che nessuno debba permettersi comportamenti simili, a maggior ragione i rappresentanti delle istituzioni, in nessuna giornata, non solo in quella della Memoria. Bene ha fatto il sindaco Paolo Bruzzone a condannare prontamente e condivido le sue parole dalla prima all’ultima”.

“Indecente comportamento che va condannato e stigmatizzato senza tentennare e che FdI/Conservatori Europei non può accettare. Dalla responsabile di tale gesto, avvenuto proprio nel Giorno della Memoria, mi attenderei le immediate dimissioni dal nostro movimento. In caso contrario sono certo ci sarà un’azione formale di espulsione. Personalmente, e per quello che può valere, mi scuso con quanti si sono sentiti giustamente offesi”. Così l’assessore regionale Gianni Berrino in merito all’episodio del saluto romano avvenuto durante il consiglio comunale di Cogoleto.

“Mi auguro che la consigliera potrà dare solide giustificazioni pena la sua espulsione. Siamo saldamente ancorati al movimento dei Conservatori Europei e non abbiamo bisogno di persone che non sappiano comprendere quanto di nuovo ci sia nella battaglia culturale e politica che stiamo affrontando per ripensare la globalizzazione. Per dare all’Italia e all’Europa una visione alta e nobile di una destra conservatrice moderna e proiettata verso un futuro dove globale non significa mortificazione e del locale e dell’individuo”. Queste le parole di Matteo Rosso commissario regionale di FdI”.

Anche la minoranza in Regione esprime indignazione e chiede l’intervento del prefetto: “Abbiamo inviato un esposto al prefetto, la dottoressa Carmen Perrotta perché si faccia luce sulla vicenda”, così i gruppi Sansa Presidente, Linea Condivisa, M5S e PD sui saluti romani fatti ieri da alcuni consiglieri del comune di Cogoleto. “Un gesto grave perché avvenuto proprio nel giorno del ricordo delle vittime della Shoah e contrario a quanto stabilito dalla Costituzione. Per questo – concludono i gruppi – chiediamo al Prefetto di intervenire nei confronti dei consiglieri che si sono resi protagonisti di tale comportamento”. Il Pd Genova e a Tursi chiede le immediate dimissioni dei consiglieri.

A unirsi al coro il sindacato della Cgil che commenta: “L’episodio è gravissimo e arriva nella giornata della memoria a ricordo delle persecuzioni e delle vittime del nazi fascismo. In quel gesto e successivamente con la pochezza delle argomentazioni con le quali hanno cercato di giustificare l’atto scellerato, si legge l’arroganza tesa alla provocazione. La loro mancanza di rispetto per cittadine e cittadini, per le istituzioni che rappresentano, per le migliaia di morti e perseguitati, qualificano il loro deplorevole comportamento già bandito dalla storia. Per far luce sull’accaduto e affinchè tali eventi non abbiano a ripetersi la Cgil chiede l’intervento di magistratura e Prefettura di Genova”.

Sui social il gesto è stato duramente criticato da moltissimi cittadini, non solo di Cogoleto. Alcuni di questi chiedono anzi che la denuncia non si limiti alla pubblicazione di un post su Facebook.

Concludiamo con un episodio analogo che è stato già valutato: nel maggio 2019 la Cassazione ha condannato un consigliere comunale milanese, Gabriele Leccisi, a un anno e 10 mesi per aver fatto il saluto romano nell’aula consiliare escludendo la “lieve entità” proprio perché avvenuto in ambito istituzionale. Inneggiare al fascismo è vietato dalla legge Mancino, il reato di apologia era già stato introdotto dalla legge Scelba.

Duro anche il commento di Anpi Savona: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre’. (Primo Levi). Basterebbero queste parole di Primo Levi per commentare e condannare la vergognosa provocazione ed apologia del nazifascismo compiuta da tre consiglieri di centrodestra durante la seduta consiliare comunale di Cogoleto – spiegano in una nota -. Vergognosa e grave nella Giornata della Memoria, nel più totale dileggio dell’istituzione e del loro stesso ruolo: la democrazia, l’essere stati eletti, è il frutto delle lotte, dei sacrifici e delle tragedie che sono proprio al centro di questo giorno particolare. Ma i tre soggetti o non si rendono conto della gravità del loro gesto, ovvero, nel voler compiere una provocazione, ignorando la storia del ‘900 e dileggiando l’orrore dell’olocausto, proprio perché compiuto nel giorno del ricordo delle vittime della Shoah, in aperta violazione della nostra Carta Costituzionale, compiono uno specifico reato. E tali gesti non possono più essere tollerati o derubricati: occorre denunciare ed ottenere la condanna da parte dello Stato, proprio perché non si reiterino.

L’antifascismo è un patrimonio costruito con la guerra di Liberazione, in cui è stata essenziale la partecipazione di anime e di culture politiche diverse. Per questo motivo nel denunciare l’atto vergognoso e porgere la nostra non formale solidarietà al sindaco di Cogoleto e a tutta la sua comunità, aspettiamo una netta presa di posizione e di condanna anche da parte dei partiti in cui sono stati eletti i tre consiglieri. Come nella Giornata della Memoria: mai più. Mai più per nessuno, nostalgico o negletto che sia”.