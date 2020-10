Auto ferma in A10 in un tratto a doppia corsia di marcia: code fino a 8 km

Ponente. E’ stato un pomeriggio a dir poco difficile per il traffico autostradale sulla A10, dove si sono registrati fino ad 8 km di coda nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, a causa di lavori e dei cantieri presenti.

A peggiorare la situazione per la viabilità autostradale è stata un’auto rimasta bloccata all’interno della galleria Fornaci, proprio nel tratto tra Feglino e Spotorno, in direzione Savona, dove è presente il doppio senso di marcia per un cantiere.

In un primo tempo è scattato l’allarme per un possibile principio di incendio: sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e personale di Autofiori. In realtà è stato un falso pericolo.

Tuttavia l’auto in panne ha creato un vero e proprio tappo alla circolazione viaria, creando code e forti rallentamenti in tutto il tratto. Forti disagi per gli automobilisti in transito verso Genova.

Solo da poco la situazione del traffico autostradale sta tornando ad un progressiva normalità.

Nel pomeriggio si segnalano disagi anche nella direzione opposta: coda di 1 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa di lavori nel tratto di A10.