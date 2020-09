Piattaforma Maersk, funzione positiva in un progetto più generale

Abbiamo letto con attenzione la precisa descrizione del Sig. Paolo Forzano relativa ad una probabile debacle della piattaforma container di Vado Ligure e, dalla Sua puntuale descrizione tecnica, appare ragionevole dal punto di vista dei traffici, la predizione di un possibile futuro negativo per la quantità annua di container movimentati, rispetto alle sue capacità.

Ma se proviamo ad esaminare la questione da un altro punto di vista, inserendo la piattaforma in un progetto più generale, legato alla politica della distribuzione merci a livello mondiale a mezzo container, affermatosi nel tempo come il sistema più economico di trasporto, ecco che l’impianto di Vado Ligure può assumere una funzione positiva.

Verosimilmente la posizione della piattaforma sarà stata studiata a fondo prima di realizzare una così costosa “stazione intermedia”, disponibile anche come jolly in caso di necessità.

Immagino che il sistema sia un po’ come per le ferrovie. Non tutte le linee e/o stazioni producono reddito, ma nel complesso appaiono tutte necessarie per servire il territorio e il loro costo è sostenuto dalla redditività di sistema.

Non possiamo, però, terminare senza fare a meno di rimarcare i soliti ritardi delle Autorità italiane nella realizzazione delle infrastrutture a monte per un corretto funzionamento del complesso portuale di Savona/Vado ligure (ferrovie, raccordi stradali, ecc).

Anton M. Rosso