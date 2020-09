Totale fallimento della piattaforma Maersk?

Da quanti anni ci è stato inculcato nel cervello che era indispensabile realizzare un attracco per grandi portacontainers a Vado Ligure, navi di dimensione massima del momento quali la Mærsk Mc-Kinney Møller, portacontenitori appartenente alla compagnia di navigazione danese Maersk Line.

La Port Authority, ing. Rino Canavese, si è battuto a spada tratta per anni per costruire questa piattaforma “indispensabile” per la portualità savonese e l’Italia del Nord!

Una piattaforma da 860.000 teu/anno!

La Mærsk Mc-Kinney Møller è una nave della classe classe EEE, sigla che sta per Economia di scala – Efficienza energetica – Ecocompatibilità, che al momento dell’entrata in servizio era la portacontenitori più grande al mondo, avendo una capacità di carico di 18.270 TEU.

Pescaggio 16,50 metri.

Il primato è poi passato alla CSCL Globe, entrata in servizio nel novembre 2014 e avente una capacità di carico pari a 19.100 TEU.

Queste navi, tra i 18.000 e 19.000 containers, avrebbero avuto “necessità” di un attracco a Vado Ligure, visti i pochi scali mediterranei adatti.

E’ vero?

Al momento sembra assolutamente di no: i porti per grandi navi nel Mediterraneo per il gruppo Maersk-Cosco sono il Pireo e Barcellona.

Da lì dipartono i servizi come “Atlantic West” per servire i porti “minori” della Liguria della Francia e della Spagna.

Pertanto al porto di Vado faranno capo navi della taglia da 300 a 1000 container di capacità (Nysted Maersk)!

Nysted Maersk 199 metri lunghezza, pescaggio 8,5 m,

Se a Vado Ligure “toccherà” una nave a settimana del circuito “Atlantic West” quanti container potranno essere movimentati?

La linea prevede scali a Vado Ligure, La Spezia, For sur Mer, Barcellona, Algeciras, Barcellona, e se la navi sono di portata massima 1000 containers, potremmo azzardare che al massimo 500 container saranno movimentati a Vado Ligure?

Simmetrico discorso col porto del Pireo, scalo del servizio con l’estremo oriente.

Dice Paolo Cornetto, amministratore delegato di Apm Terminals: “i nostri partners cinesi hanno voluto aprire Vado al mondo, collegandolo col Pireo”!

Quindi anche quì altri 500 containers!

500 + 500 = 1000 container al massimo per settimana!

Potremmo quindi estrapolare un traffico totale annuo di 1000 per 52 settimane = 52.000 teu.

Vediamo alcuni dati storici sulla movimentazione teu a Porto Vado:

Container(TEU) nel 2019 54.542 totali, di cui in scarico 27.802, ed in carico 26.740.

Container(TEU) nel 2018 65.266 totali, di cui in scarico 36.127, ed in carico 29.139.

Container(TEU) nel 2017 44.057 totali, di cui in scarico 22.111, ed in carico 21.946.

Negli anni dal 2017 al 2019 la media, di Porto Vado, è stata di 54.621 teu / anno.

Trascurando il disgraziato 2020, pare che le prospettive future di traffico per la piattaforma Maersk siano solo “navette” di distribuzione con portata massima di 1000 teu, con frequenza settimanale, che potranno generare un traffico totale massimo attorno ai 52.000 teu/anno!

Un traffico “miseria”, che poteva essere abbondantemente assorbito dal terminale Reefer di Porto Vado, a meno che il traffico della piattaforma non “assorba” quello “vecchio” del porto di Porto Vado, ed allora……..!

Totale fallimento della piattaforma Maersk?

Paolo Forzano