Campionati a squadre giovanili: il Tennis Club Finale cala il poker

Finale Ligure. Il Tennis Club Finale, con un fantastico poker nelle categorie Under 12 maschile, Under 12 femminile, Under 16 maschile e Under 16 femminile, ed il Tennis Club Vado con la formazione Under 16 femminile, hanno ottenuto una prestigiosa qualificazione alla fase di macroarea Nord Italia di metà luglio.

Il team del maestro Dionisio Poggi ha vissuto un weekend da ricordare, riuscendo a qualificare addirittura quattro formazioni. Nel tabellone Under 12 maschile Federico Pugliese, Davide Sgrò, Lorenzo Della Peruta e Lorenzo Brazzoli (nella foto) hanno vinto lo spareggio regionale superando 3-0 nella gara d’andata e 2-1 nella gara di ritorno il Break Point Savona.

Il campionato Under 12 femminile ha visto trionfare le cugine Daniela e Martina Gramaticopolo che, dopo aver vinto 2-1 la gara di andata a Genova contro la Lubrano Tennis Academy, non hanno avuto bisogno del doppio nella gara di ritorno essendosi imposte in entrambi i singolari; successo 62 16 63 per Martina Gramaticopolo su Ema Peretti e vittoria 75 63 per Daniela su Camilla Poggi.

Nel tabellone Under 16 maschile la gara di ritorno ha visto i ragazzi del Tennis Club Finale Giovanni Gramaticopolo, Carlo Rocca e Nikita Peluffo rimontare la sconfitta 2-1 subita al Park Genova la scorsa settimana: dopo la sconfitta in singolo di Giovanni 64 61, è stata decisiva la giornata di grazia di Nikita, vincitore in singolo su Magnani 62 63 e poi due volte in doppio sempre insieme a Gramaticopolo.

La categoria Under 16 femminile è stata letteralmente dominata dalle formazioni savonesi con il trionfo del Tennis Club Vado di Vittoria Baccino, Giada Causa ed Ambra Causa. Nello spareggio è arrivato un doppio successo per 3-0 sulle ragazze del TC Finale che è valso una strepitosa qualificazione. Le ragazze del Tennis Club Finale Valentina Parodi, Micol Severi, Carlotta Vivaldi e Francesca Monesiglio hanno però usufruito dello spareggio per il terzo posto che garantiva comunque la qualificazione al turno interregionale superando 2-0 Francesca Pasquali e Chiara Carbone del Break Point Savona.

“Avevamo addirittura cinque squadre qualificate per l’ultimo atto della fase regionale che valeva il passaggio del turno ed in attesa di conoscere l’esito della finale del tabellone Under 14 femminile, che ci vede impegnati contro il Tennis Club Genova, otteniamo un fantastico poker grazie a quattro grandi prove dei nostri ragazzi. Siamo l’unico circolo della Liguria a superare la fase regionale con quattro squadre ed il fatto di essere riusciti ad arrivare all’ultimo atto in praticamente tutti i campionati (la squadra Under 14 maschile ha fermato la sua corsa nei quarti di finale) dimostra che lavorare con metodo e con la giusta mentalità produce sempre buoni risultati” afferma Dionisio Poggi.