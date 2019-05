Albisola, Stefania Scarone presenta lista e candidati

Albisola Superiore. E’ stato presentato nella Sala degli Alpini di Albisola Superiore il programma della lista del Movimento 5 Stelle di Albisola che candida Stefania Scarone a sindaco.

Davanti ad una sala gremita di cittadini albisolesi, la professoressa Stefania Scarone, insieme ai Consiglieri Regionali Alice Salvatore e Andrea Melis, e ai Candidati alle Europee Silvia Malivindi e Marco Mes, ha presentato il suo programma amministrativo spiegando in particolar modo “che esiste la reale possibilità di risolvere l’annoso e ormai inderogabile problema della viabiltà cittadina, in particolare quella dei mezzi pesanti”.

“E’ possibile emettere un ordinanza che blocchi o ridimensioni grandemente la circolazione dei mezzi pesanti. Questo sarà possibile attraverso un Ordinanza del Sindaco, che istituirà una zona ZTL (zona a traffico limitato) in Corso Mazzini e Via Turati” spiega Scarone.

“La lista Garbarini (ora vicesindaco e assessore ai lavori pubblici) dopo le perplessità espresse per questa soluzione, nel confronto pubblico alla Massa di lunedi 13 maggio, afferma ora che i tir si possono limitare. Allora ci chiediamo: se era possibile bloccare o ridimensionare il traffico pesante durante il mandato Orsi, perchè non lo ha fatto prima?

La sua amministrazione ha avuto a disposizione ben 10 anni per affrontare questo problema, ma è riuscita solo ad emanare una mini ordinanza per qualche venerdì della scorsa estate” ha proseguito la candidata del M5S.

La serata è poi continuata con la presentazione dei candidati consiglieri che hanno dichiarato le loro professionalità e competenze per metterle al servizio dei cittadini.

Dopo gli interventi dei Consiglieri Regionali e dei Candidati alle Elezioni europee, in conclusione, è intervenuto anche il deputato varazzino Sergio Battelli, incoraggiando e sostenendo la lista di Stefania Scarone M5S Albisola.

“Ringraziamo di cuore tutti i sostenitori e i cittadini albisolesi ,giovani e meno giovani che sono intervenuti , in particolare la meno giovane ,92 anni, che è rimasta imperterrita fino alla fine” conclude Scarone.