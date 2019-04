Plodio. Brutta partita quella tra il fanalino di coda Plodio e la capolista Veloce su un campo in erba al limite della praticabilità causa l’intensa pioggia caduta.

Nonostante tutto comunque i velociani di mister Gerundo portano a casa tre punti preziosi per continuare la marcia, visto che la diretta inseguitrice Camporosso ha vinto in trasferta sul campo del Baia Alassio.

L’analisi della gara vede un primo tempo scarso di contenuti e di gioco da entrambe le parti. Bisogna aspettare la ripresa per vedere la capolista cercare di costruire manovre offensive valide.

Proprio in seguito ad un’azione iniziata sulla fascia di sinistra, che vede Barranca crossare in area del Plodio un pallone, il velociano Colombino, dopo un batti e ribatti, calcia e il portiere del Plodio si supera respingendo. Ma arriva a rimorchio Calcagno che di rapina mette dentro il pallone. Veloce in vantaggio.

A metà del secondo tempo i padroni di casa rimangono in dieci per un doppio giallo, ma non demordono nel cercare il pareggio e, solo grazie a due strepitose parate del numero uno granata Cerone, ciò non accade.

Quando mancano solo due gare, Veloce quindi sempre in testa con il Camporosso soli 3 punti dietro. Si riprenderà a giocare il 28 aprile, dopo il fermo pasquale. In questo periodo di stop, avrà sicuramente modo mister Gerundo di caricare i suoi per il rush finale e cercare di raggiungere l’obbiettivo sfuggito lo scorso campionato.

Salvatore Barranca