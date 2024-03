A Plodio le telecamere inchiodano i “furbetti” che abbandonano i rifiuti

Plodio. Abbandono di rifiuti, le telecamere filmano le targhe dei trasgressori a cui stanno per arrivare i verbali dalla Polizia locale. A Plodio è caccia ai “furbetti” dei paesi accanto che hanno scelto i punti di raccolta del piccolo centro valbormidese, forse ignari di essere osservati, per depositare ingombranti e materiali non idonei alle isole ecologiche attrezzate sul territorio comunale.

“Negli anni è stato portato avanti un lavoro di sensibilizzazione ambientale che ha dato molti frutti, infatti il paese è decoroso e i plodiesi sono attenti a conferire i rifiuti nel modo più corretto – spiega il sindaco, Gabriele Badano – Grazie al sistema di videosorveglianza è possibile risalire a chi, invece, non rispetta le regole, compromettendo l’impegno della maggior parte dei cittadini”.

“Con Sat, l’azienda che si occupa della raccolta, l’accordo per il ritiro degli ingombranti è fissato per ogni secondo mercoledì del mese, e possono essere depositati dai residenti nelle aree idonee già dal weekend precedente – prosegue Badano – A breve la cittadinanza sarà nuovamente aggiornata sulle modalità del servizio, anche sul fatto, ad esempio, che in futuro i metalli andranno conferiti con la plastica anziché con il vetro. Ciò che però importa, ora, è sottolineare che non si mette affatto in discussione il virtuosismo dei plodiesi, da sempre attenti alla differenziazione e al senso civico”.