Cairo, 22enne ubriaca importuna i passanti e il fidanzato si scaglia contro i carabinieri: arrestato per violenza e resistenza

Cairo Montenotte. Mattinata agitata a Cairo Montenotte e, più precisamente in piazza XX Settembre. Intorno alle 6,30 di stamani (31 marzo 2019), i carabinieri della stazione di Cairo sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 che segnalava un uomo ed una donna che importunavano gli avventori di un bar della zona.

Immediatamente la pattuglia si è recata sul posto ed ha effettivamente riscontrato la presenza di una donna, in evidente stato di alterazione provocata dall’assunzione di alcoolici, che molestava i passanti. Nel momento in cui i carabinieri hanno cercato di avvicinarsi alla donna per indurla a desistere ed accettare di farsi prestare le necessarie cure, però, il fidanzato di lei si è scagliato contro i miliari.

Ne è nata una colluttazione, che però è durata poco, perché gli Uomini dell’Arma sono riusciti ad immobilizzarlo. Si tratta di F.M., trentanovenne originario di Torino ma residente a Cairo Montenotte, che è stato successivamente accompagna presso gli uffici del comando e trattenuto in stato di arresto presso la camera di sicurezza della stazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’arrestato, nella giornata di domani sarà tradotto davanti al GIP del Tribunale di Savona per essere sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto e successivo giudizio direttissimo. La donna, invece, D.R. 22enne di origini cubane, è stata accompagnata accompagnata presso l’ospedale di Cairo Montenotte per ricevere le cure del caso.