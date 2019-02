Semplificazioni, Calleri: “Etichettatura obbligatoria, grande vittoria anche per il nostro territorio”

Albenga. “Finalmente diventa legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine degli alimenti. Una storica battaglia di Coldiretti e di tutte le associazioni di categoria finalmente è realtà, a tutela dei consumatori e per valorizzare tutto il comparto del Made in Italy”.

Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga, commentando l’approvazione del decreto Semplificazioni in via definitiva da parte della Camera dei Deputati.

“Un provvedimento di buonsenso – spiega – all’insegna della trasparenza. Grazie al Governo e a tutte le forze politiche che in Parlamento hanno permesso di ottenere questo importante passo in avanti, che va a beneficio dei cittadini e dei produttori, anche del nostro territorio, che non dovranno più confrontarsi con falsi, testi ingannevoli e concorrenza sleale”.