Sabato ad Albissola ritorna il Grinch

Sabato 15 Dicembre ad Albissola Marina arriva il Grinch: una giornata intera di festa, animazioni, il “battesimo della sella” in P.zza Rossello, la Casa di Babbo Natale e quella del Grinch nel centro Storico, musica e balli dal vivo, idee regalo, l’antica fiera di Pozzo Garitta e tanto altro…

Albissola Marina. Ad Albissola Marina l’appuntamento più atteso dai bambini, e non solo, è quello di sabato 15 dicembre con il “Grinch & Babbo Natale”. Quest’anno, dopo l’esordio al cinema, il Grinch arriva nuovamente ad Albissola Marina per la felicità di grandi e piccini. Il personaggio sarà affiancato dall’intramontabile Babbo Natale e si contenderanno le letterine e la simpatia di tutti.

Dal primissimo pomeriggio (ore 14.30) menestrelli, cantastorie, personaggi del villaggio natalizio animeranno le vie del centro storico e non solo in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e del Grinch che sono previsti in arrivo per le ore 15/15.30 a sorpresa. Saranno allestiti i villaggi e la casa di Babbo e del Grinch (la discarica) ma, soprattutto ci saranno allestimenti e giochi in tutte le piazze di Albissola Marina.

Intorno alle ore 16 in Piazza Liguria tutti i bambini sono invitati per la merenda – gentilmente offerta dai commercianti della zona e proprio in quel momento si incontreranno i due personaggi e sarà possibile fare con loro foto ricordo e selfie “rubati”.

Tutti i bambini sono invitati ad inserire nelle apposite urne presenti in città, le loro letterine per Babbo Natale e i buoni propositi o le richieste per il Grinch, sperando di farlo diventare più buono.

Durante il pomeriggio si potrà partecipare gratuitamente a laboratori artistici, momenti di intrattenimento, laboratori creativi e giochi per tutte le età. Inoltre momenti di danza e musica (con le allieve della ASD Passodanza, diretta da Isabella Ferrigno) con lo sfondo delle luminarie d’artista che caratterizzano da anni il Natale albisolese.

Il Grinch quest’anno porterà con se anche una grande novità, arriverà infatti accompagnato dalla tenerezza e la dolcezza dei pony di Centro Ippico – Scuderia I Tigli di Vado Ligure. In piazza Rossello i bimbi potranno conoscere questi meravigliosi animali e imparare a amarli e rispettarli.

A occuparsi del viaggio di Babbo Natale dalla Lapponia sino a noi è stato invece lo staff del Dolphin’s Pub.

Le vetrine saranno protagoniste della mostra “Natale nel mondo” a cura di artisti della zona ed i pubblici esercizi proporranno menù ed apericena a tema.

Punti salienti della manifestazione saranno: Piazza Sisto IV, Piazza Rossello, Piazza Leuti e Piazza del Popolo (P.zza del Comune), Piazza Liguria e tutte le vie dove saranno posizionati i gazebo dei laboratori. Per facilitare la visita, saranno distribuite brochures e locandine ove sarà indicato il percorso.

Nella stessa giornata tornerà, come da tradizione, l’Antica Fiera di Natale, il mercatino dedicato al presepe tradizionale dei macachi albisolesi, arricchito da idee regalo a sfondo benefico, nella splendida cornice di Pozzo Garitta.

Organizzazione a cura di Chiaroscuro Srl, Marzia Pistacchio, Laura Chiara e tutto il loro staff. Animazione itinerante a cura dei Nati da Un Sogno.