Albissola Marina, concluso l’intervento di restyling della grande aiuola centrale in viale Perata

Albissola Marina. In questi giorni si è concluso l’intervento di riqualificazione della grande aiuola situata al centro di Viale Perata all’altezza dell’intersezione con Via Don Bosco, ad Albissola Marina.

Il restyling programmato dalla giunta Nasuti e coordinato dal Vice Sindaco Luigi Silvestro ha previsto in sintesi: l’installazione di una coppia di sculture in bronzo intitolate “Viaggiatori” concepite dall’artista Noemi Sanguinetti; formazione di nuove siepi lungo i bordi dell’aiuola con la piantumazione di 50 essenze da fiore fra loropetali, abelie, poligola, oleandri esterlizie; realizzata un’area pacciamata con ciottoli di vari colori; posa di un nuovo impianto di irrigazione con ala gocciolante e relativa centralina di controllo per le nuove essenze; semina di prato erboso; messa in opera di nuova recinzione con relativo cancelletto di accesso per il personale manutentore lungo tutto il perimetro dell’area verde; allestito un nuovo impianto di illuminazione con faretti a led per valorizzare anche nelle ore serali in particolare il nuovo gruppo scultoreo e l’area verde in generale .

“Questa opera di riqualificazione costituisce un altro esempio del nostro impegno per rendere più bella, decorosa e sicura la nostra Albissola. Impegno e passione che corrono seguendo il binario parallelo delle grandi opere importanti per la città e delle piccole riqualificazioni che danno risposte ai cittadini, con l’attenzione a uniformare gli interventi in tutti i quartieri e il centro urbano”, fa sapere il vice sindaco Luigi Silvestro.