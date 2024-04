SaluteSimplex, in una sola app tutti i servizi della sanità: ecco come funziona

Liguria. Cambia e si semplifica il modo di accedere alla sanità e di gestire le necessità di salute in Liguria: da oggi è attivo SaluteSimplex, il nuovo strumento che racchiude 24 servizi raccolti in un unico punto di accesso, fruibile via app o sito. Da oggi, infatti, prenotare e pagare un appuntamento Cup, cercare uno studio pediatrico o cambiare il proprio medico, consultare lo stato di occupazione dei pronto soccorso, consultare le proprie ricette e i referti sarà possibile direttamente da cellulare, tablet e pc, con un accesso unificato. Anche disdire un appuntamento è ora fattibile con un semplice clic, senza bisogno di entrare in PrenotoSalute ricordandosi i codici per l’annullo, permettendo quindi al sistema di riprogrammare rapidamente le prestazioni ad altri cittadini.

SaluteSimplex è stata sviluppata da Liguria Digitale ed è fruibile in modalità multi-device: come sito web o con la app SaluteSimplex scaricabile nelle due versioni per i dispositivi iOS e Android.

L’uso del sistema è molto semplice: dopo aver accettato solo al primo accesso i termini sulla privacy, si aprono due modalità di utilizzo, una libera, senza autenticazione, per tutti quei servizi “aperti” (ad esempio la ricerca di uno studio medico o la mappa dei defibrillatori), oppure con SPID o CIE per accedere ai servizi personali come il fascicolo sanitario elettronico o le proprie ricette. Inoltre Regione Liguria ha pensato anche a chi preferisce utilizzare i servizi di PrenotoSalute/PrenotoPrevengo/PrenotoVaccino nel modo a cui è abituato (attraverso l’inserimento del codice fiscale e degli ultimi 5 numeri della tessera sanitaria), che potrà così continuare a farlo.

Sempre per semplificare la vita ai cittadini, per chi utilizza la app è stato previsto un Pin che evita per 30 giorni di dover inserire Spid o Cie quando si effettua l’accesso. Sulla app, oltre ad avere in tempo reale la ricetta appena prescritta dal medico, approfittando delle funzioni tipiche dei cellulari, è in più possibile riceverne la notifica.

SaluteSimplex, sempre sulla app, aiuta i liguri a ricordare i propri appuntamenti inserendo in automatico sul loro calendario personale ogni prestazione medica prenotata e attraverso l’invio di una notifica con tutti i promemoria. SaluteSimplex è progettata secondo un’architettura di tipo modulare, già pronta quindi per ampliarne nel tempo i servizi.

Questi i servizi disponibili da oggi:

• Il mio medico

o Ricerca medici di medicina generale/pediatri e consultazione degli studi medici

o Stampa libretto sanitario

o Scelta e/o revoca del medico MMG

• Esenzioni

o Inserimento autocertificazione per reddito

o Revoca esenzione per reddito

o Visualizza le mie esenzioni (reddito, patologia…)

• Le mie ricette

o Visualizzazione delle ricette farmaceutiche

o Visualizzazione delle ricette di specialistica ambulatoriale e integrazione con la funzione di prenotazione

• Prenoto Salute

o PrenotoSalute

o I miei appuntamenti: gestione appuntamento (Annullo / Paga con PagoPA / aggiungi a calendario)

• PrenotoVaccino

• PrenotoPrevengo

• Tessera Sanitaria

• I documenti del Fascicolo Sanitario Elettronico

• I miei referti

• Referti di laboratorio analisi

• Referti di radiologia

• PS Live (affollamento dei Pronto Soccorso)

• Surgery Tracker

• Mappa dei defibrillatori

• Gestione profilo

• Gestione privacy

• Gestione notifiche ricette

• Gestione notifiche appuntamenti

“I 24 servizi, tra i nuovi e quelli aggiornati con maggiori funzionalità, che oggi sono a disposizione del cittadino – commenta Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – sono distribuiti su diverse piattaforme e, con SaluteSimplex, vengono raccolti in un punto d’accesso unico. Il portale e la app diventano così l’integratore dei tanti servizi digitali che la sanità ligure ha messo in campo in questi ultimi anni e che sono sempre stati premiati e apprezzati dai cittadini, che li utilizzano con sempre maggiore frequenza. Grazie a SaluteSimplex, d’ora in poi il cittadino troverà automaticamente ogni nuovo servizio della sanità all’interno di questo sistema, direttamente sul proprio smartphone, pc o tablet, invece di dover accedere ogni volta, con regole e metodologie differenti, ad app e portali diversi. Ancora una volta il nostro lavoro e le nostre competenze informatiche sono volte a mettere sempre al centro il cittadino e le sue esigenze, semplificando ulteriormente il suo rapporto con la sanità regionale”.

E per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, tra cui molti anziani? “Per aiutare gli utenti a entrare nel sistema faremo una campagna in alcuni luoghi dove ci saranno alcuni addetti che mostreranno ai cittadini le procedure. Vogliamo che il cittadino lo trovi davvero utile, facile e sempre a disposizione in qualunque momento”, chiosa Castanini.

“Questa è un ulteriore semplificazione di un percorso già avviato da tempo – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che mette a sistema tutti i servizi che i cittadini hanno più un numero importante di ulteriori servizi che cresceranno nel corso del tempo. E questo semplifica, ovviamente, la vita del cittadino. Un passo fondamentale di un percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione e, soprattutto del sistema sanitario con il quale i cittadini hanno a che fare più volte nel corso dell’anno”.