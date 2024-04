Ponte del 25 aprile, in autostrada coda per traffico intenso tra Arenzano e Spotorno

Savona. Code per traffico sulle autostrade liguri (in A10 da Arenzano a Spotorno) anche stamattina (ieri pomeriggio a causa di un incidente che ha visto coinvolti 6 mezzi si sono formati oltre 10 km di coda). Invece, in A6 Autofiori segnala coda di 2 km tra Altare e Savona e di 5 km tra Ceva e Millesimo).

Per la giornata di oggi, 25 aprile, Autostrade per l’Italia ha indicato il bollino rosso su tutte le tratte a partire dalle 16. In particolare bollino rosso sulla A7 in direzione Genova, sulla A10 in direzione Savona, sulla A12 in direzione Sestri levante e sulla A26 in entrambe le direzioni.

Sia Autofiori che Aspi hanno rimosso da ieri i cantieri sulle tratte di loro competenza. Per quanto riguarda le tratte in concessione Autostrade per l’Italia, da ieri sera, fino alla mattina del 6 maggio, saranno rimossi tutti i cantieri impattanti, garantendo due corsie per senso di marcia per facilitare gli spostamenti durante il lungo ponte di 25 aprile e 1° maggio. In questo periodo anche le chiusure notturne verranno alleggerite al massimo. Su A26 e A10 invece verranno riaperti i cantieri tra Masone e Ovada e tra Albisola e Celle Ligure, che verranno smontati al 31 maggio, quando la rete gestita da Aspi entrerà in assetto estivo, con due corsie per senso di marcia su tutte le tratte.

Anche Autostrade dei Fiori ha provveduto a rimuovere i cantieri presenti da Savona al confine di Stato al fine di assicurare la massima capacità di deflusso dell’infrastruttura ed agevolare gli spostamenti verso le mete turistiche.

Sulla tratta A6 Savona-Torino, per le stesse considerazioni Autostrada dei Fiori ha posticipato i lavori sul viadotto Cento (cantiere che però ricade in Piemonte), riconfigurato il cantiere del viadotto Bormida di Mallare nord tra gli svincoli di Altare e Millesimo al fine di assicurare nei fine settimana due correnti veicolari. Sempre sulla A6, in previsione dell’incremento del traffico per le festività del 25 aprile e del 1° maggio, proseguirà la riconfigurazione dello scambio di carreggiata tra Altare e Savona assicurando due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente, misura adottata a far corso dal periodo pasquale appena trascorso.

I cantieri rimossi verranno riposizionati in A10 sulla tratta Savona – Albenga a far corso dalle ore 12 del 6 maggio e sulla tratta Albenga – confine di Stato dalle ore 24 del 5 maggio. In A6 i cantieri verranno riposizionati dalle ore 12 del 6 maggio.