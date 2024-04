Mare fuori, cercasi comparse (anche in Liguria) per la quinta stagione

Liguria. L’ultima puntata della quarta (e contestata) stagione di ‘Mare fuori’ è stata appena trasmessa, ma la Rai lavora già a una quinta. E la ricerca delle comparse si allarga anche al Nord Italia, Liguria compresa.

A renderlo noto Genova Liguria Film Commission, che ha condiviso sui social un avviso in cui vengono indicate le modalità per partecipare ai casting.

“Per la nuova stagione di Mare Fuori siamo alla ricerca di una giovanissima ragazza dal fisico imponente, alta (sopra 1,80 cm) e corpulenta, età 17-20 anni, e due ragazzi del Nord Italia, fisici atletici e strutturati, età 17-20 anni”.

Per partecipare al casting è necessario mandare una mail a castingmarefuorimilano@gmail.com con nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, contatti e, in caso di minorenni, contatti di un genitore, insieme con una foto in primo piano e un breve video di presentazione di circa un minuto. Il limite entro cui inviarle è giovedì 11 aprile 2024.