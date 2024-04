L’eurodeputato Stefania Zambelli nel savonese, Vaccarezza: “Attenzione UE importante per la Liguria”

Alassio. “Sono state due giornate molto intense e molto piacevoli. Non conoscevo Stefania Zambelli, non personalmente almeno. Ho avuto modo di confrontarmi con una donna intelligente, preparata, con un’esperienza maturata grazie all’impegno e allo studio di qualunque argomento la toccasse da vicino”. Lo dichiara, in una nota, il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza,

“La vita con Stefania Zambelli non è stata sempre facile, mettendole davanti sfide davvero difficili, sfide che lei ha vinto combattendo con tenacia e con tanta forza – spiega -. Ha trascorso due giorni a contatto con il nostro territorio, ha incontrato molti amministratori, ma ha soprattutto ascoltato tutti”.

“L’attenzione dell’Europa è molto importante per la Liguria; abbiamo bisogno di attenzione e attenzioni e sono convinto che Stefania Zambelli sarà presente e attenta”, conclude.