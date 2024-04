Andora, intitolati a Lino Giusto i Giardini a Molino Nuovo

Andora. Momenti di grande emozione, ieri pomeriggio, a Molino Nuovo, per l’intitolazione dei Giardini a “Lino Giusto Pioniere del turismo”.

Il primo cittadino Mauro Demichelis ha voluto così ricordare il grande contributo dato dall’imprenditore alla promozione di Andora, realizzata con grande spirito di innovazione.

“Un atto dovuto verso un imprenditore dotato di una inventiva unica e di una capacità di fare squadra che ha portato il nome di Andora in importanti eventi nazionali – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis prima dello scoprimento della targa alla presenza della moglie Adelaide, dei figli Emanuele e Claudio e dei nipoti – Un ricordo a un uomo straordinario, ancor oggi amatissimo dai cittadini e da tanti amici con i quali ci siamo riuniti per un ricordo toccante. Persone che portano avanti i suoi valori realizzando storiche manifestazioni, come la Festa di Santa Rita, il Presepe Vivente, il Carnevale altri nuovi eventi, popolari e di successo, in un passaggio fra generazioni che rende speciale la nostra Andora”.