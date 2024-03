Cavo si stacca dalla volta di una galleria dell’A10 e cade sulla carreggiata

Liguria. Questa mattina un cavo (e non una plafoniera, com’era emerso in un primo momento) si è staccata dalla volta di una galleria dell’A10, per fortuna senza colpire nessun veicolo al momento del crollo.

È successo intorno alle 8 nella galleria Don Guanella tra i caselli di Aeroporto e Pegli in direzione Savona.

A confermarlo è la polizia stradale che, dopo diverse segnalazioni di autisti che avevano scontrato il materiale finito in carreggiata, è intervenuta sul posto per chiudere la corsia al transito in attesa dell’intervento del personale di Autostrade. La circolazione è poi tornata regolare.

Secondo quanto riferito da Autostrade il cavo è stato urato e tranciato da una bisarca. Dai primi rilievi della polizia stradale, invece, risultava che il distacco fosse avvenuto “in autonomia”.