Maltempo, violenta grandinata nel savonese

Savona. Nel savonese nuvole, pioggia e grandine: una ondata di maltempo che ha interessato le località della nostra provincia, dalla costa all’entroterra.

La prima zona ad essere colpita è stata la Valbormida: chicchi di grandine grandi come acini d’uva sono scesi sull’intero territorio si è scatenato un temporale intermittente con forti piogge, alternate a brevi pause.

Flagellato dalla violenta grandinata anche Savona e tutto il ponente savonese, dove non sono mancati disagi alla viabilità per il manto bianco che si è creato in breve tempo lungo le strade.

Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe migliorare in poco tempo: in serata si attende già una parziale schiarita.

A seguito dell’evento meteorologico improvviso non si sono comunque registrati particolari disagi.