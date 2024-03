Celle, ladri in giardino messi in fuga dalle telecamere

Celle Ligure. Hanno aspettato che tutti uscissero dalla casa sulle prime alture e poi sono entrati in giardino, sicuri di introdursi nell’abitazione e poter così rubare, senza essere disturbati.

Ma è andata male ai malviventi questa volta, non come le precedenti: accortisi dell’occhio della telecamera che li stava riprendendo, non c’è stata altra soluzione che darsela a gambe e velocemente. Il fimato è nelle mani delle forze dell’ordine.

Due uomini. “Hanno visto i sensori perimetrali e le telecamere e sono scappati”, – raccontano a IVG i padroni di casa. E’ successo ieri mattina vicino a Cassisi, frazione poco lontana dal paese: “Alle 8,50 erano in giardino. Uno davanti ai box a fare il palo. L’altro si è avvicinato alla porta”.

Negli anni diversi i furti in questa casa. Per fortuna, è andata bene. Male per i soliti ignoti: telecamere e sensori d’allarme hanno fatto desistere i malviventi mettendoli in fuga e a mani vuote.