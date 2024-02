Liguria. Aggiornamento ore 15.27 Alla luce delle nevicate in corso sulle alture e zone montuose della Liguria, e degli automatismi connessi al Bollettino Neve Valanghe redatto dal Centro Settore Meteomont del Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, Arpal ha emesso l’allerta gialla per rischio valanghe nel settore Alpi Liguri Sud.

Nello specifico, la situazione descritta nel bollettino Meteomont indica un pericolo moderato di livello 2 (scala fino a 5) per neve a debole coesione e vento – neve ventata, che sconsiglia le attività al di fuori delle piste battute e segnalate.

– Lunedì 26 febbraio ha confermato le attese invernali della vigilia: pioggia e neve stanno interessando il territorio regionale. Alla luce delle precipitazioni che si sono verificate nelle scorse ore e delle nuove uscite modellistiche, Arpal conferma la chiusura alle 19:00 dell’allerta gialla per neve su zona D (versanti padani di Ponente) e anticipa alle 16:00 la chiusura sulla zona A (Ponente).

Per quanto riguarda l’allerta gialla per pioggia, si conferma la chiusura alle 15:00 su zona A (Ponente), D (versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante).

Sulla zona B (Centro) l’allerta gialla per pioggia sarà prolungata fino alle 21:00 di questa sera; sulla zona C (Levante) l’allerta gialla per piogge andrà avanti fino alle 14:00 di domani, martedì 27 febbraio sui bacini piccoli, alle 18:00 sui medi e grandi.

guarda tutte le foto 12



La nevicata del 26 febbraio 2024

La pioggia sta interessando la Liguria in maniera diffusa, contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate, ben assorbite finora dai torrenti: i livelli idrometrici sono complessivamente in salita, attualmente ben contenuti all’interno dell’alveo. La cumulata sulle 24 ore ha toccato i 109 mm a Carpe, nel Comune di Toriano, 94 mm a Mele (GE), 55 a Campo Ligure (GE); massima intensità oraria (moderata) ancora a Carpe, con 26 mm/1h.

Per quanto riguarda la neve, cade sulla A26, anche se è maggiormente interessata la A6 dove non mancano disagi alla viabilità autostradale: sul monte Settepani, a 1.400 metri di quota, a mezzogiorno si misuravano 38 cm di neve fresca.

Il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi, in relazione alla situazione viaria nelle strade e collegamenti dell’entroterra, fa sapere: ” Si segnala la presenza di neve in notevole quantità lungo le strade dell’immediato entroterra. Si raccomanda la massima prudenza trovandosi a transitare per le stesse strade ovviamente limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Si raccomanda inoltre di assicurarsi che la propria auto sia attrezzata adeguatamente onde evitare di trovarsi in difficoltà e di causarle a coloro che poi dovessero intervenire in aiuto”.

ECCO LA SCANSIONE ORARIA DELL’ALLERTA zona per zona:

Zona A (Ponente) – tutti i bacini allerta gialla per piogge termina alle 15:00 di oggi, lunedì 26 febbraio; l’allerta gialla per neve terminerà alle 16:00

Zona B (Centro) – tutti i bacini allerta gialla per piogge terminerà alle 21:00 di oggi

Zona C (Levante) – bacini piccoli l’allerta gialla per piogge termina alle 14:00 di domani, martedì 27 febbraio, sui bacini medi e grandi termina alle 18:00 di domani, martedì 27 febbraio

Zona D (Versanti Padani di Ponente) – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge termina alle 15:00; l’allerta gialla per neve alle 19:00

Zona E (Versanti padani di Levante) – bacini medi e grandi allerta gialla per piogge termina alle 15:00.

Come sempre, ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata:

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO: Precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone; fenomeni localmente persistenti di intensità moderata su BCDE anche a carattere di rovescio forte su BC. Quota neve attorno ai 400- 500m su D dove i fenomeni nevosi saranno deboli; su A nevicate moderate oltre 800- 1000m, su E ed interno B quantitativi deboli, solo localmente moderati oltre 600- 800m. Venti 60-70km/h da Nord con raffiche oltre i 100km/h sui crinali di ABDE, da Sud-Ovest su C. Mare localmente agitato su ABC e disagio per freddo diffuso su DE, locale su B.

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO: Piogge diffuse su tutte le zone con cumulate significative ed intensità fino a moderata su C, accompagnate da rovesci o temporali forti su BCE. Quota neve attorno a 600-800m su D, attorno a 800-1000m su E in risalita con fenomeni nevosi deboli. Venti da Nord fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h da Nord su ABDE, 50- 60km/h da Sud-Ovest su C. Disagio per freddo diffuso su DE, locale su B al mattino

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO: Venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali di tutte le zone.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.