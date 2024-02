Aggiornamenti meteo, pioggia abbondante e primi fiocchi di neve in alta Val Bormida

Val Bormida. Piogge copiose dalla tarda serata di ieri in tutto il savonese, e come le previsioni hanno annunciato con il raffreddamento dell’aria ecco i primi fiocchi di neve. Per ora nella bassa Val Bormida sta solo piovendo, anche se le gocce di acqua sono più pesanti e miste a ghiaccio. Sulle alture, invece, sta già nevicando dalle prime luci dell’alba: è il caso, ad esempio, di Biestro, frazione pallarese, dove il panorama è già imbiancato, come ad Osiglia e nel resto dell’alta valle.

La perturbazione dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio, ma in serata è attesa un’intensificazione dei fenomeni. Ad ora le temperature si attestano tra lo zero termico e i tre gradi, perfette per una possibile nevicata di fine febbraio. Non si registrano in questo momento disagi lungo le strade, se non qualche allagamento per le cunette che non ricevono acqua. Questa ondata di maltempo, seppur sorvegliata speciale, rappresenta una boccata di ossigeno per le sorgenti e per i corsi d’acqua: la stagione siccitosa ha infatti ridotto drasticamente le scorte di acqua e la pioggia è vista come manna dal cielo.

Dal Dipartimento regionale della Protezione civile fanno sapere che, “nonostante l’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la Regione, la nottata è trascorsa senza particolari criticità e non si sono registrati danni a cose e persone. Come comunicato da Arpal, la pioggia ha interessato principalmente l’area del centro-Ponente ligure. A Mele infatti le precipitazioni più intense, con un accumulo di 56,4 mm nelle ultime 12 ore. Allo stesso tempo, venti forti fino a 80 km/h sono stati osservati a Ronco Scrivia e a Riomaggiore, con velocità di 70 km/h. Come da previsioni, nella giornata odierna è atteso un peggioramento delle condizioni, con venti da sud-est che potrebbero superare i 100 km/h e piogge più intense in transito verso il Levante della regione. Qualche leggera spolverata di neve ha imbiancato il Colle di Cadibona, così come Millesimo, il Monte Settepani sopra i 600 metri, e l’autostrada A6 Savona-Torino, con previsioni di nevicate più intense nelle prossime ore (allerta neve sulle Zone A e D, in vigore dalle 7 alle 19 odierne). Le temperature sono scese notevolmente durante la notte, con un minimo di -3,1 gradi registrato a Poggio Fearza. Temperature massime invece ad Alassio, ora a 12,8 gradi”.