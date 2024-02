Loano. Un ampio ventaglio di possibilità si apre dopo la scuola superiore per i diplomati e l’istituto Falcone di Loano cura da sempre l’attività di orientamento per il percorso futuro dei suoi studenti sia in ambito universitario che lavorativo.

Quest’anno una delle attività particolarmente significative è stata l’uscita PCTO a Roma dal 20 al 22 febbraio a cui hanno partecipato alcune classi quinte dell’istituto, svolgendo per tre giorni molte attività che sono state diversificate e progettate appositamente per gli studenti dei vari indirizzi.

Tutti i 67 ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare la Consob e seguire un corso di formazione sul ruolo istituzionale della Consob, sulla storia delle Borse e sull’abusivismo finanziario.

Gli studenti della 5B Amministrazione Finanza e Marketing e Liceo hanno in seguito visitato il Museo della Zecca di Roma (AFM e B LIC) e i Musei Capitolini (Liceo) mentre i colleghi del corso di Costruzione Ambiente e Territorio hanno partecipato ad una visita guidata del Museo MAXXI, dove hanno potuto familiarizzare con l’architettura e l’arte moderna. Gli studenti del corso Sistemi Informativi Aziendali invece si sono dedicati alla tecnologia visitando TechnoTown – Hub della Scienza Creativa.

L’università degli studi Internazionali di Roma, infine, ha ospitato gli studenti del Falcone e presentato il corso di laurea triennale in Green Management e Sostenibilità, per futuri esperti dei cosiddetti Green Jobs con interessanti attività legate al marketing e alla sostenibilità e la scoperta dei Meta Visori e della realtà virtuale.

Gli studenti dell’istituto Falcone a Roma

Il bilancio di questi tre giorni intensi è stato positivo e gratificante per i ragazzi che hanno potuto conoscere alcune opportunità molto interessanti per la loro carriera futura.