Borghi più Belli d’Italia, Laigueglia protagonista in tv con il programma “Paparazzi”

Il Comune di Laigueglia ha colto immediatamente e con entusiasmo l’opportunità presentatasi lo scorso autunno, di adesione al progetto che avrebbe regalato ad alcuni tra i Borghi più Belli d’Italia visibilità a livello internazionale, sulla piattaforma streaming di Raiplay, all’interno del programma “Paparazzi”. In onda sul canale estero della Rai (Rai Italia), visibile in 174 Paesi dei cinque continenti, si tratta di una trasmissione presentata da Filippo Solibello e Marco Ardemagni, conduttori di alcuni programmi su Radio 2, con la collaborazione di Cinzia Bancone (conduttrice anche di “Tv Talk” su Rai3).

È il primo programma di intrattenimento totalmente in lingua inglese e racconta l’Italia agli stranieri e agli italiani all’estero, mantenendo con loro un contatto attraverso video-messaggi o servizi che raccontano le comunità italiane, anche le seconde e terze generazioni dei connazionali presenti in tutto il mondo.

Al termine di ogni puntata viene presentata una “cartolina” di un paese italiano, con una rima inventata da Marco Ardemagni. Questo momento è diventato una vera e propria rubrica che illustra e presenta ogni giorno una eccellenza del nostro paese, anche per rispondere alle richieste degli ascoltatori in merito ad una maggior trasmissione di video e immagini dell’Italia.

Il Comune di Laigueglia ha così inviato alla redazione del programma il proprio video-saluto di 40 secondi in lingua inglese girato, secondo il format del programma, con telefono cellulare. Al video-saluto sono stati mixati dalla Redazione alcuni filmati di pochi secondi ritraenti panoramiche del Borgo così da comporre una “cartolina” accattivante ed “accogliente”. Complici della giornata scelta per le riprese, un magnifico sole caldo, mare cristallino e calmo.

Il video è stato recentemente trasmesso nella puntata di “Paparazzi” del 7 febbraio 2024. Momento che ha sicuramente garantito maggior visibilità essendo il programma trasmesso in sinergia e concomitanza con il Festival di Sanremo. Uno spazio alla bellezza di Laigueglia è stato riservato anche in chiusura della puntata dell’1 dicembre 2023, con una piacevole “cartolina” (le puntate possono essere ricercate su Raiplay alla voce “Paparazzi”).

Così commenta la notizia Paolo Spalla, presidente del Consiglio Comunale e consigliere che annovera tra le sue deleghe quella alle relazioni con l’Associazione Borghi più Belli d’Italia: “L’ adesione al progetto dei Borghi più belli d’Italia sulla piattaforma streaming di Raiplay, all’interno del programma “Paparazzi”, ha regalato a Laigueglia una grande visibilità a livello internazionale e rappresenta un’ottima operazione di marketing turistico e un efficace veicolo di promozione del Borgo e del territorio, portando avanti la filosofia del massimo risultato con minimo sforzo in termini economici, sfruttando tutto il potenziale a disposizione”.

“Ringraziamenti doverosi per la preziosa collaborazione a Sofia Brunelli per aver cortesemente prestato la sua immagine, all’Ufficio Turismo per la regia e organizzazione, all’Associazione Borghi più Belli d’Italia (sempre attenta e propositiva), e ovviamente all’ Amministrazione per aver supportato il progetto”.

“La presenza della cartolina di Laigueglia all’interno di una trasmissione in questa settimana dedicata in gran parte a Sanremo rappresenta una eccezionale vetrina a costo zero per la nostra comunità, che unisce idealmente, nel segno della musica, il Festival della Canzone Italiana, in onda questa settimana, al nostro Percfest, festival delle percussioni e del jazz, che andrà in scena a Laigueglia dal 20 al 23 giugno, eventi che contribuiscono a rendere note al grande pubblico del mondo della musica e della cultura le bellezze della nostra riviera, dei nostri borghi e del nostro mare”, così conclude l’Avv. Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario degli eventi ed alle manifestazioni culturali del Comune di Laigueglia.

(La puntata è visibile al link https://www.raiplay.it/video/2024/02/Paparazzi-del-08022024-712e4f67-6856-4c92-9ebe-691980a3c6cc.html La “cartolina” da Laigueglia è visibile negli ultimi 4 minuti del filmato).