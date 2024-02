Aurelia dal porto di Finale a Varigotti: messa in sicurezza da 10mln di euro

Finale Ligure. Prende forma la complessiva messa in sicurezza dell’Aurelia nel tratto compreso tra il porto di Finale Ligure e il borgo di Varigotti. Secondo quanto appreso, infatti, si attende il via libera dalla Conferenza dei servizi, che vede la partecipazione del Provveditorato delle Opere Pubbliche, sul progetto strutturale predisposto da Anas che vale ben 10 mln di euro. Il successivo step sarà la ricerca e l’acquisizione dei finanziamenti necessari per la pianificazione, a lotti, dell’intervento.

L’ultima criticità in ordine di tempo è stata la mareggiata dello scorso novembre, che ha provocato ancora danneggiamenti e fenomeni di erosione del versante sovrastante il litorale, con il rischio di un crollo della stessa passeggiata.

In merito, Anas ha già concluso un primo intervento provvisorio di messa in sicurezza, con relative palificazioni, nella porzione maggiormente soggetto al rischio idrogeologico: ora i lavori proseguiranno con il maxi-cantiere previsto per l’intero tratto, da tempo sottoposto ai danni provocati dal maltempo.

Stando a quanto trapelato, la progettazione prevede la realizzazione di una scogliera protettiva e altre opere complementari e funzionali alla tutela della stessa passeggiata e della viabilità. Non appena arriverà il via libera definitivo, Anas avvierà i lavori. Lavori, che si potrebbe intrecciare in maniera coordinata con lo stesso restyling della medesima passeggiata, un’opera messa in programmazione dall’amministrazione comunale finalese già nel 2018, ma poi stoppata a seguito degli eventi meteorologici che si sono via via susseguiti.

“Abbiamo ripreso l’iter amministrativo del progetto e gli uffici sono già al lavoro per la pianificazione di un intervento da 500 mila euro, che sarà realizzato da fondi comunali” ha detto il vice sindaco e assessore comunale Andrea Guzzi, che ha seguito la pratica e le interlocuzioni tecniche con Anas.

“La buona notizia è quella che si potrà procedere indipendentemente dall’azione di Anas in programma per la messa in sicurezza del versante“.

Il vice sindaco e assessore, poi, ha annunciato un altro intervento atteso per la zona di Varigotti, in particolare per i residenti del complesso “Villaggio degli Olandesi”, che da anni sollecitano un nuovo attraversamento pedonale dall’Aurelia per garantire la sicurezza degli abitanti, in particolare nei mesi estivi dove il traffico è maggiormente sostenuto, anche nelle ore serali.

“Come Comune siamo pronti a partire, in quanto avevamo ricevuto il nulla osta di Anas, ma mancava ancora quello di Enel per le installazioni legate all’illuminazione, parte integrante del progetto di messa in sicurezza stradale e pedonale, funzionale ai residenti ma anche agli stessi turisti” ha evidenziato ancora Guzzi.

Oltre al posizionamento di strisce pedonali e della segnaletica stradale, era necessario ricevere l’autorizzazione per i lavori relativi al nuovo quadro elettrico e ai dispositivi luminosi (Enel aveva predisposto una integrazione progettuale che ha ricevuto l’approvazione di Anas) un passaggio finalmente completato e che porterà all’avvio del cantiere: “Se non ci saranno altri intoppi burocratici e procedurali, contiamo di partire a breve e concludere l’intervento entro Pasqua” ha concluso il vice sindaco e assessore finalese.

Per l’attraversamento pedonale, con le opere accessorie, l’investimento del Comune ammonta a circa 30 mila euro.