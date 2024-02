Agevolazioni e condizioni di favore per finanziamenti, investimenti e welfare aziendale: accordo tra Unione Albergatori e BPER Banca

Savona. A conferma della vocazione di vicinanza e di sostegno al settore turistico-alberghiero, BPER Banca ha rinnovato oggi la partnership con l’Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona. A firmare l’accordo, Stefania Piccardo, presidente di Upa Savona e Luigi Zanti, direttore regionale Liguria di BPER Banca.

L’intesa prevede una serie di agevolazioni e di condizioni di favore per rispondere efficacemente e tempestivamente alle esigenze in ambito finanziario delle imprese associate in materia di finanziamenti, investimenti e welfare aziendale. In particolare, per la concessione di credito alle imprese associate vengono garantiti tassi maggiormente vantaggiosi e uno sconto del 60% sulle spese di istruttoria. L’accordo riguarda finanziamenti a breve, medio e lungo termine, sia per supportare piani di investimento che per esigenze legate al capitale circolante. Da segnalare la possibilità di finanziare investimenti ‘green’ con la garanzia FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) che consente di ridurne il costo. Prevista inoltre un’apertura di credito in conto corrente collegata agli incassi POS per fornire agli esercenti una maggiore flessibilità di cassa.

Pensato specificamente per il settore “BPER Finanziamento Turismo”, la linea di finanziamento che prevede il pagamento delle sole quote interessi nei periodi di minor affluenza e il rimborso del capitale nei periodi in cui si concentrano i maggiori incassi.

“L’accordo conferma l’attenzione costante e il supporto concreto che BPER riserva alle attività di questo settore che sono un asse portante del tessuto produttivo e dell’occupazione del territorio savonese – commenta Luigi Zanti, direttore regionale Liguria di BPER Banca –. La capacità di ascolto e la conoscenza diretta degli imprenditori locali ci consentono di affiancarli al meglio nei loro progetti di crescita e di riqualificazione in un’ottica di sostenibilità”.

“La consolidata e proficua collaborazione con BPER ci consente di attivare importanti sinergie che ci permettono di poter offrire un sostegno vitale per la crescita della competitività delle nostre imprese – afferma Stefania Piccardo, presidente di Upa Savona –. Le attività turistico-ricettive, con un adeguato sostegno finanziario, possono costituire un volano fondamentale di sviluppo per tutta l’economia della provincia”.