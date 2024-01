San Valentino: al via “Alassio Città degli Innamorati” con “La più bella lettera d’amore”

Alassio si prepara a vivere e a far vivere il momento più romantico dell’anno nel segno della tradizione che lega la città all’amore, a partire dal celebre Muretto con le statue degli innamorati e della cicogna, propiziatori di matrimoni e nascite, assieme ai lucchetti, agli innamorati di Peynet, e ai pesci che si baciano, che sono non a caso il simbolo di Alassio.

Collocata sul Muretto c’è, inoltre, una cassetta delle lettere dove venivano imbucate le lettere d’amore. Ed è proprio da questa usanza che il Comune di Alassio ha istituito, ormai diversi anni fa, il concorso “Alassio Città degli Innamorati”, che premia la più bella lettera d’amore.

Per partecipare è possibile anche quest’anno inviare la propria lettera d’amore all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it e diventare fan della pagina Facebook “Alassio Città degli Innamorati”, su cui verrà pubblicata. L’autrice o l’autore della lettera che riceverà il maggior numero di “Mi piace” vincerà il premio “Percorso degli innamorati”, che consiste in una cena di coppia, due fedine, n. 1 voucher per 2 ingressi alla “Thalassio Medical SPA” del Grand Hotel e un set di cosmetici Acqua di Alassio gentilmente offerti da: Alassio un mare di Shopping, Fipe Confcommercio, “Thalassio Medical SPA” e Acqua di Alassio.

Si potrà anche partecipare al contest fotografico “La più bella immagine d’amore”, pubblicando dai propri account social, Instagram e/o Facebook, una foto realizzata esclusivamente ad Alassio e avente come tema la Città degli Innamorati, aggiungendo l’hashtag #loveinalassio e taggando la pagina del concorso “Alassio Città degli Innamorati” (@alassio.citta.degli.innamorati). L’immagine che riceverà più cuoricini e like (i voti saranno sommati) verrà pubblicata per una settimana su tutti i canali social ufficiali della Città di Alassio e ne verrà realizzata una versione stampata da donare al vincitore.

Le lettere e le immagini potranno essere votate fino a martedì 13 febbraio entro e non oltre le ore 12.00, mentre la premiazione si terrà davanti al Muretto di Alassio mercoledì 14 febbraio alle ore 12.00.

In occasione di San Valentino le iniziative non finiscono qui: altre infatti si aggiungeranno nelle prossime settimane coinvolgendo come sempre i commercianti e regalando ai cittadini e ai turisti romantiche sorprese.

In tema d’amore, il Comune di Alassio ha inoltre dato il proprio patrocinio alla sedicesima edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino”. La partecipazione a questo concorso a tema d’amore avviene attraverso l’invio di una poesia o di un racconto o di una lettera inediti. Il testo deve contenere massimo 1.000 parole.

Il concorso sarà attivo fino al prossimo 5 febbraio, mentre la finale e la premiazione si svolgeranno a Ispra il 25 febbraio prossimo alle ore 16 (Per maggiori informazioni: http://www.amicimarioberrino.it/premio-mario-berrino/).