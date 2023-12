Furto alla sede dei vigili del fuoco volontari: denunciato un 24enne

Toirano. Lo scorso 22 dicembre i carabinieri di Borghetto Santo Spirito sono riusciti ad identificare e rintracciare l’autore di un furto messo a segno nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre, presso la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Toirano. A finire nei guai un 24enne del luogo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che al termine di una rapida attività d’indagine condotta dai carabinieri della locale stazione, è stato identificato e denunciato alla Procura savonese.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno iniziato la ricerca di più elementi possibile che potessero dare un volto all’autore. Raccogliendo alcune testimonianze, ma soprattutto visionando ore e ore di telecamere di sorveglianza del circuito cittadino, i militari hanno individuato il giovane che spostandosi a piedi, aveva messo a segno il furto, rubando dalla sede dei vigili del fuoco volontari due motoseghe con relative parti di ricambio, la cassetta delle offerte e un telefono cellulare. Attraverso una minuziosa analisi delle immagini, gli inquirenti sono riusciti infine a immortalare la peculiare fisionomia del volto e l’abbigliamento del ladro, immortalato dalle telecamere mentre, proprio la sera del furto, con due motoseghe in mano, faceva rientro in un’abitazione di Toirano.

Ottenuto in tal modo un tempestivo decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona, nel tardo pomeriggio di ieri i militari hanno rinvenuto gran parte della refurtiva all’interno dell’abitazione del sospettato che, una volta recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Ad ulteriore riscontro dell’attività di indagine, sono stati rinvenuti e sequestrati anche gli indumenti indossati dall’uomo la sera del furto.

Sono ancora in corso le indagini per verificare se l’uomo sia l’autore anche di altri episodi di furto, commessi negli scorsi giorni col medesimo modus operandi, nel Comune di Toirano.

Ad oggi il 24enne è stato individuato e deferito in stato di libertà alla Procura savonese, come il presunto responsabile di un altro episodio di tentato furto, commesso la notte dello scorso 9 dicembre, all’interno di un capanno per attrezzi.