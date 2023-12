Capodanno, Roberto Tomatis (FdI): “Meno botti in segno di rispetto verso gli animali”

Albenga. “Limitiamo al massimo l’uso dei petardi e dei botti in occasione delle festività, in segno di rispetto verso gli animali, che percepiscono gli scoppi molto più amplificati rispetto al nostro udito”. E’ l’appello lanciato agli albenganesi da Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, in vista dei festeggiamenti di Capodanno.

“L’anno sta per chiudersi e con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro comincia, purtroppo, anche la frenesia dei festeggiamenti ‘col botto’. Pare infatti che senza salutare il vecchio anno con petardi e fuochi d’artificio alcuni non sappiano proprio starci. Una consuetudine che non accenna a scomparire nonostante le sofferenze che i fuochi d’artificio portano ad animali domestici e selvatici, terrorizzandoli, rendendoli nervosi e spaventati, fino addirittura a causarne la morte in alcuni casi”.

“Spesso – ricorda infatti Tomatis – gli animali sono indotti a scappare per la paura proprio perché l’abitudine di far esplodere i botti va avanti per tutta la notte. E’ noto a tutti che il rumore che provocano per loro è insopportabile. Il mio allora vuole essere un appello al buon senso nell’utilizzo di petardi che possono essere potenzialmente pericolosi per l’incolumità di tutti. Un invito esteso al rispetto dei bambini, degli anziani e dell’ambiente. In alcuni Paesi è usanza rispettosa di accendere una candela invece di sparare botti, un segno importante di grande responsabilità anche nel ricordo di chi non c’è più. Un gesto bello, di grande sensibilità e soprattutto di buon senso”.