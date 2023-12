Amministrative 2024, tutti i 40 comuni savonesi al voto (con l’incognita del terzo mandato)

Savona. Sono in totale 40 i comuni del savonese che, nel 2024, andranno al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Più della metà (per l’esattezza il 58 per cento circa) delle 69 località che costituiscono il tessuto della nostra provincia.

Come accade regolarmente ogni cinque anni, anche in questa tornata molti dei comuni più popolosi o “importanti” del territorio andranno alle elezioni contemporaneamente.

La piazza più “calda” è certamente quella di Albenga, secondo come del savonese per popolazione, dove (ad oggi) dovrebbe consumarsi nuovamente la sfida tra il sindaco Riccardo Tomatis, espressione del centro-sinistra, ed un candidato “unitario” del centro-destra, ancora da individuare.

Ad Andora, il sindaco Mauro Demichelis è alla fine del suo secondo mandato e perciò la tornata elettorale vedrà presentarsi delle “new entries” della politica (al netto di clamorosi ritorni, ovviamente). Discorso analogo per quanto riguarda Finale Ligure, dove il sindaco Ugo Frascherelli ha terminato la propria esperienza amministrativa in qualità (almeno) di primo cittadino, con l’attuale vice sindaco, Andrea Guzzi, che ha già lanciato la sua sfida con il gruppo civico “Laboratorio Finale”, in attesa che escano allo scoperto altri papabili candidati sindaci e liste al seguito.

Nella vicina Pietra Ligure, invece, dovremmo assistere alla quarta corsa di Luigi De Vincenzi, sindaco uscente che ha alle spalle altri due mandati – non consecutivi – (per un totale di tre già completati): anche in questo caso si attende la definizione dei suoi possibili avversari nel corsa elettorale.

A Vado Ligure le dimissioni del sindaco Monica Giuliano hanno aperto “le danze” e la caccia alla sua successione, con il vice sindaco Fabio Gilardi che ha già annunciato la propria intenzione di correre per la fascia tricolore. Per la cittadina vadese, al centro della vicenda sul rigassificatore, era stata anche lanciata, forse come provocazione, la candidatura a sindaco di Carlo Freccero.

In Valbormida la partita più rilevante si giocherà probabilmente a Millesimo, dove il sindaco Aldo Picalli ha già annunciato la propria ricandidatura.

Ogni valutazione rispetto a “chi entra e chi esce” dovrà tenere conto della discussione, ancora in corso, riguardante il terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5mila ed i 15 mila abitanti. Nei prossimi giorni, infatti, la Commissione Affari Costituzionali dovrà vagliare la proposta per il terzo mandato, che è già possibile nei comuni sotto ai 5mila abitanti (anzi, secondo le ultime indiscrezioni l’eventuale riforma toglierà ogni limitazione per i comuni più piccoli, con la possibilità, per i sindaci, di restare in carica “senza limiti”).

Di seguito l’elenco dei comuni al voto con l’indicazione del sindaco uscente ed eventuali candidati che hanno già manifestato la propria intenzione di presentarsi.

Albenga: il sindaco Riccardo Tomatis è alla fine del primo mandato e la sua ricandidatura è praticamente certa.

Albisola Superiore: il sindaco Maurizio Garbarini sta completando il suo primo mandato.

Albissola Marina: Gianluca Nasuti sta ultimando il suo secondo mandato.

Andora: il sindaco uscente Mauro Demichelis è alla fine del secondo mandato, quindi dal prossimo anno la località rivierasca avrà un nuovo primo cittadino.

Arnasco: il sindaco Matteo Mirone è alla fine del primo mandato.

Bardineto: Franca Mattiauda sta ultimando il terzo mandato e non potrà più ripresentarsi.

Bormida: Daniele Galliano è al termine del secondo mandato e potrebbe correre una terza volta.

Casanova Lerrone: il sindaco Marino Beneccio sta completando il primo mandato.

Castelvecchio di Rocca Barbena: il sindaco Marino Milani è al termine del suo terzo mandato.

Celle Ligure: Caterina Mordeglia è alla fine del suo primo primo mandato e correrà per un secondo; possibile altro candidato Germano Gadina.

Cisano sul Neva: Massimo Niero sta completando il secondo mandato e potrebbe ripresentarsi per il terzo.

Cosseria: Roberto Molinaro è alla fine del secondo mandato e ha già annunciato la sua intenzione di ripresentarsi per un terzo.

Dego: il sindaco Franco Siri sta completando il suo primo mandato.

Erli: il sindaco Sergio Bruno sta ultimando il suo primo mandato.

Finale Ligure: Ugo Frascherelli è alla fine del suo secondo mandato e non potrà ricandidarsi.

Garlenda: Silvia Pittoli, al secondo mandato, potrebbe correre per un terzo.

Giustenice: Mauro Boetto, già sindaco per due mandati, potrebbe correre per un terzo.

Magliolo: Enrico Lanfranco sta completando il suo terzo mandato e non potrà ripresentarsi.

Mallare: il sindaco uscente, Flavio Astiggiano, è al primo mandato.

Massimino: il sindaco uscente Massimo Paoletta è alla fine del secondo mandato e potrebbe correre per il terzo alla guida del “paese più piccolo della provincia di Savona”.

Millesimo: il sindaco uscente Aldo Picalli, al primo mandato, ha già annunciato la ricandidatura.

Mioglia: Livio Gandoglia è alla fine del suo primo mandato (il secondo in totale) e potrebbe presentarsi per un altro.

Murialdo: Giacomo Pronzalino è al suo primo mandato.

Onzo: Alessandro Bottello sta ultimando il suo secondo mandato.

Orco Feglino: Roberto Barelli è alla fine del secondo mandato.

Ortovero: il sindaco Andrea Delfino sta completando il suo secondo mandato e potrebbe correre per il terzo.

Osiglia: il sindaco Paola Scarzella, già primo cittadino 15 anni fa, è stata rieletta nel 2019 e dovrebbe correre per un secondo mandato.

Pallare: Sergio Colombo è stato in carica per tre mandati, con un intervallo dal 2014 e 2019, e sta completando il suo primo mandato dopo il “ritorno”.

Piana Crixia: Massimo Tappa è stato in carica per tre mandati , con un intervallo dal 2014 e 2019: ora potrebbe correre per il quarto (il secondo consecutivo).

Pietra Ligure: Luigi De Vincenzi è stato nuovamente eletto sindaco nel 2019 dopo aver già ricoperto l’incarico per due mandati: dovrebbe correre per la quarta “legislatura”.

Plodio: il sindaco uscente è Gabriele Badano, al secondo mandato.

Pontinvrea: Matteo Camiciottoli è al termine del suo terzo mandato.

Quiliano: il sindaco Nicola Isetta, già sindaco per due mandati a cavallo degli anni 2000, sta completando il suo primo mandato e dovrebbe correre per un secondo (il quarto in totale).

Roccavignale: Amedeo Fracchia è al secondo mandato e potrebbe correre per un terzo.

Toirano: il sindaco Giuseppe De Fezza sta ultimando il suo primo mandato, ma non ha ancora sciolto le riserve per quanto riguarda l’eventuale ricandidatura; confermata, ad oggi, la corsa di Marco Bertolotto, per due volte primo cittadino.

Urbe: Fabrizio Antoci potrebbe correre per il terzo mandato da sindaco.

Vado Ligure: dopo l’addio di Monica Giuliano, nominata commissario dell’Agenzia regionale per i rifiuti, il suo vice sindaco Fabio Gilardi ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi sindaco.

Vendone: Sabrina Losno sta ultimando il suo primo mandato.

Vezzi Portio: Germano Badano è alla fine del secondo mandato.

Villanova d’Albenga: Pietro Balestra è alla fine del suo secondo mandato consecutivo e potrebbe correre per un terzo: in caso di candidatura e di vittoria, sarebbe al settimo “giro”.