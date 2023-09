Scossone Freccero per Vado Ligure: “Mi candido a sindaco per bloccare il rigassificatore”

Vado Ligure. Dopo le dimissioni dell’ormai ex sindaco Monica Giuliano, diventata presidente dell’agenzia regionale sui rifiuti, e l’annuncia della candidatura dell’attuale vice sindaco Gilardi, nuovo scossone politico a Vado Ligure con l’annuncio della discesa in campo per le prossime elezioni amministrative del savonese Carlo Freccero, storico autore e dirigente televisivo nazionale, che ha deciso di candidarsi per “salvare Vado Ligure dal progetto del nuovo e contestato rigassificatore”.

Sul quotidiano “Repubblica” l’annuncio ufficiale questa mattina, un annuncio che sicuramente andrà a rimescolare e non di poco le carte in tavola in vista della partita elettorale dell’era post-Giuliano, aprendo un nuovo scenario politico e amministrativo.

Una scelta nata il girono della grande manifestazione pacifica sulle spiagge savonesi contro il progetto sul nuovo impianto energetico, con 16mila persone unite in una catena umana sul litorale savonese.

Per Freccero la decisione di collocare un rigassificatore non lontano dalla costa “è una vera follia… Toti non può fare quello che vuole e noi glielo impediremo”, le sue prime parole.

Freccero ha ricordato le sue battaglie contro la centrale a carbone di Enel e Tirreno Power: “Oggi assistiamo a una storia che si ripete, a danno dei cittadini e del territorio”.

Tra le ragioni evidenziate dallo stesso Freccero il fatto che il rigassificatore non sia neppure citato nel piano energetico nazionale, per questo non sarebbe una scelta diretta del governo ma dello stesso governatore ligure che ha spinto per avere un impianto del genere.

Nelle preoccupazioni messe in risalto sul progetto la mancanza di un documento definitivo sulla sicurezza, senza contare che lo stesso rigassificatore sarà a poca distanza dai combustibili infiammabili dei depositi costieri della Sarpom.