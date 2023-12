Albissole capolista e imbattuta. Sarpero: “Siamo un esercito di sognatori, ci riteniamo invincibili. Vittoria dedicata a mio figlio”

L’Albissole è campione d’inverno. La squadra di mister Carlo Sarpero ha battuto l’Olimpic per 3 a 1 tra le mura amiche grazie alla tripletta di Diana. Per i genovesi, ha segnato Arcidiacono. In un colpo solo, i ceramisti hanno scavalcato di un punto Multedo Levante e Città di Savona.

La vittoria odierna corona un girone di andata al termine del quale i numeri sembrano dire che i biancazzurri hanno meritato il primato. Sono infatti l’unica squadra a non avere mai perso. Otto vittorie e cinque pareggi in cinque partite.

Primato legittimato anche dai numeri dei goal fatti e di quelli subiti. L’Albissole ha al contempo il secondo miglior attacco del campionato (35 reti, un goal in meno del Masone ) e la miglior difesa (10 reti incassate).