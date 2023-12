Alassio, in consiglio comunale la tutela della gestione pubblica delle acque e della Marina di Alassio

Alassio. In apertura del Consiglio Comunale, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati ha comunicato che sono stati ritirati dalla trattazione all’ordine del giorno i punti 7 e 8 inerenti l’acquisto delle quote di capitale sociale relative alla Marina di Alassio srl detenuta dal CNAM Alassio, in quanto l’Assemblea Straordinaria dei Soci del CNAM che si è tenuta lo scorso 15 dicembre “ha deciso di rinviare alla prossima riunione la ratifica di quanto deliberato dal loro Consiglio Direttivo, il quale – ha sottolineato il Sindaco Melgrati – aveva comunicato di accettare la proposta del Comune per l’acquisto delle sue quote. Il fine dell’Amministrazione è quello di tutela nei confronti della gestione del nostro Porto per far sì che rimanga a gestione pubblica e patrimonio dei nostri cittadini, nonché quello di tutelare a pieno il Circolo Nautico Al Mare, patrimonio della nostra città, fonte di aggregazione giovanile, di sport e di turismo sempre in piena collaborazione con le iniziative della nostra Amministrazione. Si vedano a questo proposito tutte manifestazioni sportive che riguardano il mare e non solo, come la gestione del Campo Sole estivo delle scuole. Mi piace ricordare che il prossimo anno ricorrono i suoi 100 anni. Sono certo – ha concluso – che l’Assemblea dei Soci nella prossima riunione, in piena consapevolezza e per le ragioni appena accennate, non possa che cogliere l’occasione deliberando all’unanimità. La nostra Amministrazione Comunale è a completa disposizione per fissare un incontro ulteriormente chiarificatore con i soci del CNAM”.

In linea con l’obiettivo espresso dal Sindaco e da vari membri dell’Amministrazione Comunale di tutelare la gestione pubblica del Porto e di poter arrivare al più presto ad una soluzione condivisa, nell’ambito del punto all’ordine del giorno riguardante la ratifica relativa alla variazione al bilancio 2023/2025 in via d’urgenza, tra i capitoli di spesa enunciati dall’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente vi è il finanziamento dell’acquisizione delle quote della società Marina Srl pari al 20% di proprietà del Circolo Nautico Al Mare per € 200.000,00 per ciascun anno per un totale pari ad € 600.000,00. Come ha sottolineato l’Assessore Patrizia Mordente, “l’importo stanziato si mantiene anche se l’Assemblea soci del CNAM ha rinviato la decisione di cedere alla prossima riunione, in quanto l’Amministrazione ha la volontà di adempiere a quanto più volte osservato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, da ultimo nella sua pronuncia dello scorso dicembre, nella quale si evidenzia come la compagine sociale della società Marina di Alassio srl non è conforme alla normativa in vigore, la Legge Madia”.

Tra i capitoli finanziati risultano inoltre: per € 46.851,00 interventi per messa in sicurezza sul territorio comunale; €53.070,00 per manutenzione straordinaria del plesso sportivo Palalassio e dello stadio comunale Ferrando, e per i lavori del piazzale esterno, necessari per riportare la capienza massima delle due strutture; tale intervento sarà co-finanziato insieme alla partecipata GESCO, che l’Assessore Mordente ha ringraziato per il supporto,¸di € 10.000,00 stanziati per gli interventi a salvaguardia della collina; ed € 335.234,17 per manutenzione straordinaria vie e piazze, per asfalti e per la sistemazione delle aree Esterne della Fenarina. Viene inoltre finanziato per € 26.000,00 il rogito della permuta dei locali di Via Mazzini che saranno adibiti ad archivio comunale. E’ inoltre presente il contributo di € 21.500,00 per la difesa dell’arenile e la valorizzazione del demanio marittimo utilizzato per l’intervento di ripristino dell’ultima SLA.

Nel segno della tutela della gestione pubblica è anche l’approvazione degli indirizzi per la variazione del termine di aggregazione delle Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., che ha visto favorevoli all’unanimità tutti i membri del Consiglio Comunale. Questo differimento è reso necessario dall’approssimarsi del termine ultimo fissato nello statuto per l’aggregazione, per consentire l’approfondimento di una strada da poco emersa: la consorziata stabile. Quest’ultima opzione permetterebbe, infatti, di mantenere le tre attuali società consorziate, alle quali sarebbe demandata la gestione di una parte del ciclo delle acque, senza tuttavia creare sub-ambiti territoriali. Oltre al differimento del termine, sono richieste alcune altre modifiche statutarie, che consentiranno di stabilizzare il modello consortile senza ulteriori variazioni allo Statuto. L’approvazione consente oggi al Sindaco o a un suo delegato di procedere nell’iter di revisione dello statuto. Questo documento, infatti, dovrà essere approvato in due ulteriori collegi: nell’assemblea dei soci SCA, la quale – come socio di APS – dovrà anch’essa approvare le modifiche; e l’assemblea per il controllo analogo, cui prendono parte tutti gli enti locali per vigilare sull’attività di APS. Il Sindaco Marco Melgrati ha comunicato che nella mattinata di ieri, 19 dicembre, si è svolta una riunione su proposta del Presidente della Provincia Olivieri, che ha visto i Sindaci di Loano, Borghetto e Alassio concordi sui vari punti inerenti l’aggregazione delle tre società e la proroga del termine statutario di APS al 31/12/2025.

Di importante rilievo tra i punti trattati nel Consiglio Comunale del 19 dicembre anche l’approvazione della cessione della partecipazione indiretta del Comune di Alassio alla Società Ponente Acque detenuta dalla partecipata SCA – “il cui mantenimento in attività comporta – ha sottolineato l’Assessore Patrizia Mordente – un aumento delle perdite, a fronte di crediti di fatto inesigibili. Al contrario, tale cessione consiste in un vantaggio per SCA, che rimane così esente dai possibili rischi derivanti dalla perdurante situazione di passività di Ponente Acque e che la vendita consente la riduzione dei costi di mantenimento della società; infine tali benefici si trasmetteranno di riflesso al Comune di Alassio, il quale, tramite la cessione, realizza inoltre la razionalizzazione delle società partecipate”.

All’ordine del giorno anche un altro punto dedicato alla Marina di Alassio – presentato dall’Assessore al Demanio Rocco Invernizzi – che nello specifico riguarda la modifica del Regolamento di gestione degli ormeggi e delle cale per lo stazionamento delle unità da pesca presso il molo “I” del Porto Turistico di Alassio. Questa modifica va ad apportare delle migliorie per gli utenti, in quanto riduce il canone di ormeggio.

Come da richiesta presentata dal Gruppo consiliare Alassio di tutti, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’installazione di un bagno pubblico in frazione Solva. Da parte del Gruppo Alassio di Tutti anche un’interpellanza avente come oggetto il cambio di sede del Commissariato della Polizia di Stato di Alassio, alla quale il Sindaco Marco Melgrati ha risposto illustrando gli scambi avvenuti nel corso dell’ultimo anno con il Questore di Savona per trovare una valida soluzione alternativa all’attuale sede, che consenta di mantenere il Commissariato ad Alassio. Sede identificata nell’immobile delle ex Scuole Francescane di Alassio – allo stato attuale di proprietà dell’Impresa Giuggia, con la quale si procederebbe a una permuta – il cui progetto di ristrutturazione e innalzamento di un piano verrà al più presto sottoposto alla Soprintendenza.