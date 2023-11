Calcio, Ceriale sconfitto ma mai domo contro la San Francesco Loano. Brignoli: “Prestazione eccezionale”

Ceriale. Non è arrivato il passaggio del turno, ma i cerialesi non possono essere affatto scontenti del percorso di crescita della squadra di partita in partita. Dopo un’ottima prestazione domenica contro il Pontelungo, il Ceriale è arrivato ai supplementari con la San Francesco Loano, sfiorando tra l’altro il gol che sarebbe valso la qualificazione in semifinale.

Davide Brignoli, infatti ha solo parole d’elogio per i suoi ragazzi: “Una prestazione eccezionale. Sono veramente felice perché abbiamo avuto anche qualche occasione in più rispetto a loro. Siamo scesi in campo con sette giovani dall’inizio e penso che nessuna squadra lo faccia. Tutti hanno fatto una bellissima prova e stanno facendo dei passi da gigante. C’è presenza, voglia di stare insieme ed applicarsi. I risultati arriveranno continuando così“.

Domenica la partita in trasferta contro la Carcarese: “Faremo la conta visto che questi 120 minuti sono stati molto dispendiosi. Dobbiamo continuare il nostro cammino su quello che stiamo facendo. Magari ci girerà anche un po’ di fortuna“.