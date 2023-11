Calcio. San Francesco Loano supera Ceriale in coppa. Cattardico: “120 minuti straordinari. Vincere il campionato? Non ci pensiamo”

Ceriale. Una partita maschia ma qualitativamente elevata quella disputata al Merlo in occasione dei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia Promozione (2-2 all’andata). Tempi regolamentari conclusi 1-1, nei supplementari arriva la rete del solito Alessio Auteri che manda in semifinale la San Francesco Loano.

Cristian Cattardico commenta: “Sono stati 120 minuti straordinari. Eravamo in difficoltà e, tra squalifiche e qualche acciaccato, non avevo più cambi a disposizione. Abbiamo fatto una grandissima partita, non mollando mai, ma questi ragazzi stanno lavorando alla grande dal 31 luglio”.

Domenica all’Ellena arriva il Celle Varazze di Luca Monteforte, terza in classifica ma che punta a riavvicinarsi alla vetta occupata dai rossoblù: “Affrontiamo la squadra favorita assieme alla Sestrese. Ci dobbiamo divertire e goderci la giornata. Cerchiamo di recuperare qualche infortunato per giocarci al meglio una bella partita. Vittoria del campionato? Non ci pensiamo“.