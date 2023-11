Calcio, San Francesco. Auteri stende il Ceriale: “Orgoglioso di essere il capitano. Il gol? Lo dedico a tutto il panorama rossoblu”

Ceriale. Terminato il doppio confronto di Coppa Italia tra Ceriale e San Francesco Loano. E’ proprio quest’ultimo club ad avere la meglio sui cerialesi, decisivo il pallonetto di Auteri nei primi minuti dei tempi supplementari della gara. Due squadre molto agguerrite che hanno regalato spettacolo in entrambi i confronti. Non bastano però 180 minuti per decretare il passaggio del turno, complice un grande equilibrio in entrambi i match.

Alessio Auteri, capitano della squadra loanese, è stato sicuramente uno dei migliori in campo, portando in semifinale la sua squadra grazie ad un vero colpo da maestro: “È sicuramente un periodo florido per noi. Stiamo lavorando sodo da questa estate e mi sento di affermare che siamo un gruppo forte e coeso. Stiamo disputando un ottimo campionato e un bel percorso in coppa, sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e di rappresentare questo gruppo meraviglioso”.

Derby molto acceso, oltre al gol il giocatore rossoblu ha voluto replicare la famosa esultanza di Messi usata dopo la tripletta nel Clasico, maglia tolta e numero 10 mostrato ai propri tifosi: “È stata una partita sentita, tosta. Questo gol lo voglio dedicare alla squadra, alla società e ai nostri tifosi: ci seguono veramente in tanti, è stata una liberazione”.

Squadra che gioca sulle ali dell’entusiasmo, risultati eccezionali anche in campionato dove si trovano primi in classifica. Domenica il match contro un’altra squadra importante del girone di Promozione, il Celle Varazze: “E’ ancora presto per parlare di Eccellenza, siamo partiti con ben altri obiettivi. In questo momento siamo in vetta e ci fa piacere, ma questo mese sarà cruciale per noi siccome affronteremo sia il Celle Varazze e la Sestrese. A fine girone d’andata tireremo le nostre somme, per adesso dobbiamo continuare così”.