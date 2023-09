Pallapugno, Bormidese agli spareggi di qualificazione

Andora. Vincono Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Marchisio Nocciole Cortemilia nell’ultimo atto dei playoff della Serie A Banca d’Alba: non cambiano così le posizioni in classifica, con gli imperiesi primi e i cortemiliesi secondi, ma soprattutto con l’Araldica Castagnole Lanze al terzo posto e dunque direttamente in semifinale (dove incrocerà il Marchisio Nocciole Cortemilia), mentre la Pallapugno Albeisa chiude quarta e va agli spareggi per l’ultimo posto in semifinale.

Al Mermet, l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince 5-9 con la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto, mentre a Castagnole delle Lanze, il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto s’impone 3-9 con l’Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Dutto.

Nel primo giro di spareggi, in gara secca, Pallapugno Albeisa e Acqua San Bernardo Subalcuneo si sfideranno al Mermet di Alba lunedì 11 settembre, alle 20.30, mentre Bormidese-Bfm Macchine Agricole Canalese se la vedranno martedì 12 settembre, alle 20.30, a Bormida. Le vincenti si affronteranno nel secondo e decisivo spareggio nello sferisterio della squadra meglio piazzata in classifica nella seconda fase.

Serie A Banca d’Alba Playoff – Quinta e ultima di ritorno

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 5-9

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 3-9

Riposa: Bormidese

Classifica finale : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 29; Marchisio Nocciole Cortemilia 28; Araldica Castagnole Lanze 18; Pallapugno Albeisa 17 e Bormidese 12.

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze in semifinale; Pallapugno Albeisa e Bormidese agli spareggi di qualificazione alla semifinale.

La Bfm Macchine Agricole Canalese espugna lo sferisterio di Cuneo, battendo 8-9 l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Marco Battaglino (che rientra dopo un lungo stop per infortunio) e chiude al primo posto della classifica dei playout della Serie A Banca d’Alba. I roerini di Cristian Gatto andranno così a giocarsi gli spareggi per l’ultimo posto in semifinale in compagnia dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo che, nonostante l’aggancio dell’Acqua San Bernardo San Biagio al secondo posto (la quadretta di Andrea Pettavino ha superato 9-6 la Virtus Langhe di Davide Barroero), si qualifica per la migliore differenza giochi negli scontri diretti. Nell’ultimo turno riposava la Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto.

Serie A Ba nca d’Alba Playout – Quinta e ultima di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bfm Macchine Agricole Canalese 8-9

Acqua San Bernardo San Biagio-Virtus Langhe 9-6

Riposa: Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Classifica finale : Bfm Macchine Agricole Canalese 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Acqua San Bernardo San Biagio 17; Virtus Langhe 12; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Acqua San Bernardo Subalcuneo seconda e Acqua San Bernardo San Biagio terzo per differenza giochi negli scontri diretti.

Bfm Macchine Agricole Canalese e Acqua San Bernardo Subalcuneo agli spareggi di qualificazione alla semifinale.

Serie A Banca d’Alba – Primi spareggi qualificazione semifinale

Lunedì 11 settembre ore 20.30

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Martedì 12 settembre ore 20.30

a Bormida: Bormidese-Bfm Macchine Agricole Canalese

Serie B – Andata quarti di finale

Sabato 9 settembre ore 16

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Amici del Castello

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Pieve di Teco 9-6

Domenica 10 settembre ore 20.30

a Monticello d’Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

Sabato 9 settembre ore 20.30

a Neive: Castiati Neivese-Gottasecca

Serie B – Ritorno quarti di finale

Venerdì 15 settembre ore 20.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Tealdo Scotta Alta Langa

Domenica 17 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Abrigo Banca d’Alba Ricca

Venerdì 15 settembre ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

Sabato 16 settembre ore 16

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Castiati Neivese

Serie C1 – Andati quarti di finale

Sabato 9 settembre ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa

Domenica 10 settembre ore 21.15

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Officine Pesce Bubbio

Domenica 10 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Valle Bormida

Domenica 10 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino

Serie C1 – Ritorno quarti di finale

Venerdì 15 settembre ore 21

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Giovedì 14 settembre ore 20.30

a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio-Castiati Castagnole Lanze

Sabato 16 settembre ore 20.30

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Pieve di Teco

Sabato 16 settembre ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca

COPPA ITALIA – Recupero finale

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco 11-6

La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince la Coppa Italia di Serie C1

Serie C2 – Andata quarti di finale

Ricca-Speb 6-9

Peveragno-Alta Langa 9-2

Canalese-Pro Paschese 9-4

Merlese-Subalcuneo 9-6

Serie C2 – Ritorno quarti di finale

Speb-Ricca 9-6

Domenica 10 settembre ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Peveragno

Domenica 10 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Canalese

Sabato 9 settembre ore 20.30

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Speb in semifinale.

COPPA ITALIA – Recupero finale

Merlese-Pro Paschese 11-8

La Merlese vince la Coppa Italia di Serie C2

Femminile – Andata finale

Amici del Castello-San Leonardo 9-7

Femminile – Ritorno finale

Domenica 10 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

COPPA ITALIA – Recupero finale

Sabato 16 settembre ore 20.30

a Ricca: San Leonardo-Amici del Castello

Under 21 – Andata semifinali

Sabato 9 settembre ore 17.30

a Bormida: Bormidese-Gottasecca

Benese-Pro Paschese 7-9

Under 21 – Ritorno semifinali

Venerdì 15 settembre ore 18

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Bormidese

Giovedì 14 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Benese

Allievi – Andata semifinali

Gottasecca-Pro Paschese B 8-3

Virtus Langhe-Subalcuneo 8-4

Allievi – Ritorno semifinali

Pro Paschese B-Gottasecca 8-5

Domenica 10 settembre ore 19.45

a Cuneo: Subalcuneo-Vitus Langhe

Allievi – Spareggio semifinale

Lunedì 11 settembre ore 20

a Ricca: Gottasecca-Pro Paschese B

Esordienti – Andata semifinali

Subalcuneo A-Albese 7-1

Sabato 9 settembre ore 17

a Taggia: Taggese-Araldica Castagnole Lanze

Esordienti – Ritorno semifinali

Sabato 16 settembre ore 17.30

ad Alba: Albese-Subalcuneo A

Domenica 17 settembre ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Taggese

Pulcini – Andata semifinali

Ricca-Speb 7-1

Amici del Castello-San Leonardo 4-7

Pulcini – Ritorno semifinali

San Leonardo-Amici del Castello 7-5

Speb-Ricca 3-7

Pulcini – Finale (in date da definire)

Ricca-San Leonardo

Promozionali – Semifinali (gara unica)

San Leonardo-Pro Paschese 7-1

Ricca-Albese A 7-2