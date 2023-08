Vado, il Genoa Primavera giocherà al Chittolina. Tarabotto: “Tutto fatto, per noi è un orgoglio”

Vado Ligure. Ora è ufficiale: il Genoa Primavera disputerà le proprie gare interne presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure. A confermare quanto trapelato nelle scorse settimane è stato lo stesso Franco Tarabotto, presidente del Vado il quale si è detto orgoglioso per la definizione dell’accordo con il Grifone.

“Da genoano, non posso essere altro che orgoglioso – ha dichiarato il numero uno del sodalizio savonese a IVG -. Questa opportunità per noi è l’ennesima testimonianza di una crescita costante sia sul campo che a livello societario. I vadesi potranno assistere ad un campionato in cui sono impegnate squadre importanti del calibro di Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta ecc…, decisamente una bella occasione”.

Com’è nato il contatto con il Genoa Primavera? “I rossoblù – spiega Tarabotto – avevano dei problemi con i campi dove sarebbero dovuti andare a giocare, motivo per cui abbiamo avuto modo di interagire con il responsabile del loro settore giovanile. Michele Sbravati conosce bene le potenzialità della nostra struttura e sa quanto la nostra società sia seria. Trovare un accordo è stato semplice”.

Tarabotto ha infine concluso dichiarando: “I rapporti con il Genoa sono ottimi e, vedere la loro Primavera disputare i match casalinghi al Chittolina, potrebbe essere un’occasione per rafforzarli ulteriormente”. La prima gara interna del campionato del giovane Grifone allenato da Alessandro Agostini andrà in scena lunedì 28 agosto alle ore 16:30. I rossoblù affronteranno il Torino.