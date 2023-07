Psr Liguria, dalla Regione 1,9 milioni di euro sui servizi per la popolazione rurale

Liguria. Via libera in giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura Alessandro Piana, alla disciplina delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento riferite alla misura 7.4 del PSR.

“Le risorse EURI (European Union Recovery Instrument) attualmente disponibili per gli ‘Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale’ sono pari a oltre 1,9 milioni di euro – spiega il vice presidente Alessandro Piana – con aiuto pari al totale della spesa ammissibile sostenuta. Per garantire una più ampia accessibilità il costo totale del singolo investimento non può superare i 500mila euro. Beneficiari sono i Comuni e altri Enti pubblici. Il bando finanzia esclusivamente investimenti destinati alla diffusione, a favore della popolazione locale, delle tecnologie informatiche favorendo l’accesso ai servizi disponibili in rete quali ad esempio la Didattica a Distanza (DAD), lo smart working, il telelavoro, la telemedicina, andando incontro alle esigenze di cittadini ed amministratori che sempre più ne fanno richiesta”

“Tra le azioni ammissibili rientrano l’adeguamento di locali di proprietà pubblica per renderli fruibili ai cittadini, compreso l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di impianti e l’acquisto di attrezzature informatiche e software. Un aiuto concreto all’innovazione e al miglioramento dell’attrattività delle aree rurali che incide sulla qualità della vita e sul lavoro”.

Il bando, per consentire la massima efficienza nel disbrigo delle pratiche, viene aperto con modalità a graduatoria con procedura “Stop and Go”. Sono tre le diverse fasi di apertura: dal 27 settembre 2023 al 28 novembre 2023, dal 29 novembre 2023 al 30 gennaio 2024, dal 31 gennaio 2024 al 28 marzo 2024.

Tutte le informazioni saranno disponibili su www. agriligurianet.it.