Meeting Arcobaleno, la storia di Alessandro Cannata: “Bello essere qui, il mondo paralimpico sta crescendo in maniera velocissima”

Celle Ligure. Mercoledì 19 luglio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, è andata in scena la trentaquattresima edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, 23° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione De Mari, un evento promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze ed organizzato da ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, di Regione Liguria e il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e FISPES.

Una delle storie più appassionanti della manifestazione è arrivata nel pomeriggio e, a raccontarla, sono stati Alessandro Cannata e Samir Ahmed, atleti i quali hanno corso i 100m Fispes. Alessandro, siciliano di nascita ma milanese d’adozione, è nato con una rara malattia genetica alla retina che lo ha indotto alla cecità, ma questo non gli ha impedito di continuare ad inseguire la sua passione: la corsa. Il continuare a disimpegnarsi in pista è reso possibile dalla guida Samir, anch’egli protagonista di una splendida storia di riscatto sociale (costui è arrivato in Italia da adolescente attraversando il Mediterraneo a bordo di un barcone). I due lo scorso febbraio, in un solo giorno, hanno conquistato il titolo italiano indoor sui 200 e 400 metri nella categoria T11 (non vedenti).

Pre Meeting Arcobaleno: i protagonisti delle gare pomeridiane

“Siamo sui tempi del nostro personal best – ha dichiarato Cannata a margine della prova al Meeting Arcobaleno -. È stato bello essere qui oggi perchè abbiamo potuto correre contro atleti di altissimo valore dando vita ad una bella gara. Chi è il più competitivo tra me e Samir? Una bella sfida, entrambi amiamo vincere e poterci confrontare con i più forti”.

In seguito ad intervenire è stato proprio Samir il quale ha raccontato com’è nata l’opportunità di affiancare Cannata: “Mi alleno con Alessandro da ormai due anni. Ci siamo conosciuti perchè cercava una persona che potesse guidarlo nella corsa. La proposta mi è stata fatta da un’amica. Io correvo già tutti i giorni e ho pensato che aiutare qualcuno a farlo sarebbe stato per me un motivo di felicità. In questo percorso ci siamo resi conto che gli unici che possono porsi dei limiti siamo proprio noi stessi”.

A concludere l’intervista è stato Alessandro Cannata: “Abbiamo riscritto la velocità indoor per la categoria dei non vedenti. Adesso l’obiettivo più grande è quello di prepararsi al meglio in vista dell’anno prossimo. Il mondo paralimpico anche attraverso meeting come questo sta crescendo in maniera velocissima. Queste esperienze e questi eventi mettono una linea verde a favore del mondo paralimpico”.

In seguito non sarebbe potuto mancare il punto di vista di Francesco Loragno, atleta dell’Elite Academy Bari il quale ha trionfato proprio nei 100m Fispes: “È stata una bella gara nonostante arrivassi dopo aver affrontato alcune difficoltà. Sono rimasto davvero molto sorpreso dall’organizzazione e dalla pista del meeting. Considero questa stagione un anno di costruzione, in vista della prossima mi auguro di non riscontrare infortuni per poter ottenere buoni risultati. Infine l’intervistato ha concluso facendo riferimento alla sua condizione: “Penso che alcuni ragazzi non portatori di disabilità abbiano più problemi di noi, motivo per cui cerco sempre di aiutare il prossimo”.

A dire la propria sul Meeting Arcobaleno sono stati anche Carlo Rosiello, (presidente Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera), Antonio Micillo (presidente CONI Liguria) e Giuseppe Corso (delegato regionale Fispes – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i quali si sono detti soddisfatti per la buona riuscita di un evento sempre più attrattivo e di successo.