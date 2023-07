Celle Ligure, mercoledì un Meeting Arcobaleno di caratura internazionale

Celle Ligure. Mercoledì 19 luglio Celle Ligure sarà, ancora una volta, punto di riferimento per l’atletica leggera internazionale.

Il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro accoglierà un migliaio di atleti in arrivo da ben 45 nazioni nell’ambito della 34ª edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. La manifestazione è promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, organizzata da ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, il sostegno della Regione Liguria, il patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e FISPES e la presenza significativa dei main sponsor Olmo spa e Luanvi.

Ecco le 45 le nazioni di provenienza degli atleti: Australia, Austria, Benin, Botswana, Canada, Cile, Congo, Croazia, Cuba, Danimarca, Eswatini, Etiopia, Francia, Germania, Giamaica, Grecia, Gran Bretagna, Kenya, Irlanda, Italia, Kuwait, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Marocco, Olanda, Principato di Monaco, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina, Zimbabwe. Sono ben nove le delegazioni Europe Athletisme Promotion in arrivo a Celle Ligure: Kuldiga (Lettonia), Amsterdam (Olanda), Budapest (Ungheria), Malta, Palafrugell (Spagna), Loughborough (Gran Bretagna), Ginevra (Svizzera) e le italiane Codroipo e Biella.

“Il Meeting Arcobaleno ormai è una tradizione sportiva consolidata della nostra regione che ogni volta riesce a rappresentare un’eccellenza sportiva non solo per l’alto livello qualitativo dei partecipanti, ma anche per l’accoglienza che gli organizzatori riescono a manifestare nei confronti di atleti che arrivano anche da molto lontano e da altre culture – sono parole dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro -. A tal proposito basti pensare che sono ben 45 le nazioni iscritte. Lo sport di alto livello in combinazione con l’ospitalità della nostra regione è un binomio vincente che rappresenta anche le vocazioni della nostra terra”.

“Il Comune di Celle Ligure, condividendo lo spirito della manifestazione ed in considerazione del consolidato valore della medesima sia in ambito sportivo che turistico che educativo e culturale, conferma il proprio impegno nella condivisione del progetto organizzativo con il Centro Atletica Celle Ligure – afferma il sindaco Caterina Mordeglia -. Ègradita l’occasione per ringraziare quanti si adoperano da anni per la piena riuscita dell’evento, che coinvolge numerose associazioni di volontariato locali, varie associazioni sportive, oltre a numerose istituzioni. Tra queste ringraziamo in modo particolare Regione Liguria, Comune di Varazze e Fondazione Agostino De Mari”

“La particolarità della nostra manifestazione è il grande coinvolgimento del territorio, delle scuole e del mondo della disabilità per tutto l’anno – afferma il direttore organizzativo Giorgio Ferrando -. Questo ci differenzia da altri eventi internazionali: mai come quest’anno, date le preiscrizioni, il Meeting è contraddistinto dalla qualità di tanti atleti top senza però tagliare fuori la base, anzi valorizzandola con la partecipazione sia in ambito giovanile che assoluto”.

Alla presentazione tenutasi giovedì, avvenuta presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria, è intervenuto anche Luigi Pierfederici, il sindaco di Varazze che ha rimarcato il valore della collaborazione tra le due amministrazioni comunali in funzione della riqualificazione impiantistica e di sinergie in campo sportivo a beneficio dei giovani. Con lui, Piero Picasso (membro di Giunta Coni Liguria) e Carlo Rosiello (presidente Fidal Liguria).

Grande adesione per il 23° Trofeo Insieme nello Sport, realizzato con il supporto della Fondazione Agostino De Mari. Grazie alla condivisione del progetto Meeting con Fispes, il programma contiene due gare paralimpiche: i 100 metri per non vedenti e amputati e i 400 metri in carrozzina. Attenzione, nel lancio del peso, alla presenza del campione paralimpico Lorenzo Tonetto, alfiere della Trionfo Ligure. L’integrazione è, da sempre, punto di forza del Meeting Arcobaleno e si concretizzerà, ad esempio, anche nel salto in lungo femminile con la presenza di atleti normodotati e Fispes. Spazio, in pista, anche agli Special Olympics.

Dalle ore 15 il via al programma dedicato ai giovani, dalle 19 le attese sfide assolute. Ci sono gare in cui si attende l’esplosione di giovani talenti. Gli 800 donne, con la turca Dilek Kocak (2.02.65) e l’etiope Adanu Nenko (2.03.13) a confrontarsi con la favorita cubana Rose Mary Almanza (1.56.28 di personale ed 1.59.57 corso nel 2023). I 100 ostacoli vedranno sulla linea di partenza la nigeriana Stella Ayanleke (13.58). I 3000 uomini possono incoronare l’etiope Abdisa Faysa (7.39.63). La favorita sui 100 è la giamaicana Ahashalee Forbes (10.98 primato stagionale) e il miglior accredito sui 100 uomini è dell’australiano Rohan Browning, stagionale di 10.02, affiancato dal namibiano Gilbert Hainuca (10.17). Nei 200 occhi puntati sul sudafricano Armand Van der Walt (20.49) e l’azzurra Irene Siragusa. Il giamaicano Malik James King è primatista dello stadio nei 400 ostacoli e, con il suo 49.66, dovrà prestare attenzione a Josè Reynaldo Bencosme (48.91 di pb, 50.95 sb) e, soprattutto, all’emergente keniano Mukhobe Wiseman Were (49.09).

Nei 400 piani da segnalare anche il ritorno della sudafricana Zeney Van der Welter, forte del recente pb di 50.81 e pronta a confrontarsi con la stella cubana Roxana Gomez Calderon (sb di 50.60 e pb di 49.71), con la portoghese Catia Azevedo (51.24) e con l’australiana Jessie Andrews (52.58). Il salto in lungo vede emergere l’australiana Samantha Dale (6.72) in lizza per la vittoria con la francese Eloise Leseur-Aymonin (6.52). Promette faville la pedana del salto in alto, con il cubano Luis Enrique Zayas (2.31 saltato poche settimane fa) e l’azzurro Manuel Lando. Nel peso il cussino Giordano Musso va a caccia dello storico record regionale del mito Marco Noli (16.60).

Verranno assegnati il 28° Gran Premio Giuseppe Olmo, il 16° Trofeo Michele Olmo, il 30° Trofeo Avis Celle Ligure, il 12° Trofeo Gian Mario Delucis, il 31° Memorial Rolando Fregoli, il 32° Trofeo Atletica Europa e il 3° Memorial Emilio Bizzo. Tra le aziende vicine al Meeting nel 2023, troviamo Cabur, La Sassellese, Italtende Del Grande, Infineum e Torterolo&Re.

Il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa incluso nel calendario Fidal con il label di manifestazione Internazionale. È inserito nel calendario World Athletics nell’ambito dei World Athletics Continental Tour Challenge, della European Athletics Association, nell’Area Permit Meetings, ed è tappa significativa del Circuito Internazionale European Athletics Promotion. Da quest’anno il Meeting Arcobaleno fa anche parte del prestigioso Circuito Euromeetings. Per vedere in streaming la 34ª edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa sarà possibile collegarsi al Canale YouTube: Atletica Arcobaleno Official.

Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi team stranieri, Eurospring, l’attività comunale, distrettuale e provinciale delle gare scolastiche dii Atletica ed il Meeting Arcobaleno Scuola-con i Lions oltre le barriere.