Laigueglia 2023, Giorgio Manfredi: “Gli stabilimenti balneari sono una risorsa della nostra economia e come tali vanno tutelati”

Laigueglia. “Gli stabilimenti balneari sono una risorsa della nostra economia e come tali vanno tutelati”. Lo ha sottolineato il candidato sindaco di “Amo Laigueglia” Giorgio Manfredi durante l’incontro con la categoria degli stabilimenti balneare al centro civico Semur. Lo stesso Manfredi ha precisato e respinto ogni chiacchera con cui si vuol far credere di essere favorevole alla direttiva comunitaria Bolkestein con conseguente decadenza delle concessioni demaniali e procedure conseguenti”.

Anzi Manfredi ha precisato che: “Laigueglia si distingue per gli investimenti, migliorie, abbellimenti ed ammodernamenti che i titolari degli stabilimenti balneari hanno fatto con cura e dedizione e pensare che tutto questo possa essere spazzato via sarebbe un grosso danno per loro, ma principalmente per il nostro tessuto commerciale e turistico”.

Il candidato sindaco Giorgio Manfredi auspica che “il Governo centrale possa trovare la giusta soluzione, l’impegno è che se si dovessero affrontare le tanto male augurate gare, queste debbano essere garanti di una realtà che negli anni ha investito; investimenti che non possono essere soppiantati sicuramente da speculatori; quindi occorre un amministrazione comunale decisa, attenta e preparata, le chiacchiere non bastano”.

Prima dei balneari Giorgio Manfredi e gli altri candidati della lista “Amo Laigueglia” avevano incontrato i commercianti e gli albergatori laiguegliesi presentando il programma ed accogliendo suggerimenti e proposte per una fattiva collaborazione nel caso in cui la lista “Amo Laigueglia” dovesse amministrare la città nel prossimo quinquennio.