Scuola di Pesca di Laigueglia: un’Immersione nella storia della marineria e nel benessere psicofisico

Laigueglia. Nel pittoresco borgo “Più Bello d’Italia”, dove le tradizioni dei marinai e dei pescatori si fondono con la moderna ricerca del benessere, l’associazione Mestei e Segue, custode della storia marinara di Laigueglia, promuove con la sua Scuola di Pesca il benessere psicofisico. Come evidenzia Alessandro Girondi, presidente della Mestei e Segue, “Questa iniziativa non solo celebra il nostro patrimonio storico, ma offre anche un percorso verso il benessere psicofisico attraverso l’antica arte della pesca.”

Laigueglia, con la sua storia di navigazione e pesca che risale al XII secolo, invita a riscoprire un’attività che è stata fonte di sostentamento e di gioia per generazioni. La pesca, in questo contesto, diventa un ponte tra passato e presente, un’attività che nutre il corpo e l’anima. Benefici per la salute e il benessere psicofisico: la pratica della pesca è riconosciuta per i suoi molteplici benefici: riduzione dello stress, il contatto con la natura e la concentrazione richiesta dalla pesca aiutano a diminuire i livelli di stress; miglioramento dell’umore: l’attività fisica moderata e l’ambiente sereno del mare contribuiscono a migliorare l’umore e a combattere la depressione; incremento della concentrazione: la pesca richiede pazienza e attenzione, favorendo così un aumento della capacità di concentrazione; rafforzamento dei Rapporti Sociali: condividere l’esperienza della pesca crea legami e rafforza le relazioni interpersonali.

“La nostra scuola di pesca offre un’esperienza completa che va oltre l’apprendimento delle tecniche di pesca. È un invito a vivere il mare in modo autentico, a connettersi con la storia e a ritrovare il proprio equilibrio interiore. I soci della Mestei e Segue, discendenti dei valorosi marinai di Laigueglia, sono pronti a guidare ogni partecipante in questa avventura salutare – proseguono dall’associazione – Questa esperienza rigenerante s’inserisce a pieno nel progetto di “Laigueglia Longevity Village”. La pratica dell’arte della pesca, infatti, ha effetti positivi sulla salute mentale e fisica, contribuendo in modo significativo al progetto di longevità. Per maggiori informazioni sui corsi e le iscrizioni, scrivere a mesteiesegnue@gmail.com”.