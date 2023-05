Albenga, ultimi giorni per iscriversi a “Dritti all’Isola”

Albenga. Ultimi giorni (scadenza iscrizioni domenica 14 maggio) per potersi iscrivere a “Dritti all’Isola”, la gara di nuoto in acque libere che ogni anno vede temerari nuotatori impegnati in diverse competizioni.

Anche quest’anno centinaia di atleti si cimenteranno su diverse distanze: quella da un chilometro aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno); quella da due chilometri, distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura; quella da 5 chilometri dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

PROGRAMMA GARE

Domenica 28 – percorso lungo 5.0km partenza ore 09.00

Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1.750m, giro in senso antiorario dell’Isola Gallinara e ritorno alla spiaggia di partenza; Tempo limite 200 minuti

Domenica 28 – percorso corto 2.0km partenza ore 12.30

Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; Tempo limite 100 minuti

Domenica 28 – percorso sprint 1.0km partenza ore 14.10

Partenza dalla spiaggia di lungomare C. Colombo (lato ponente) in direzione Isola Gallinara per circa 500m, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; Tempo limite 50 minuti

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito web, la pagina Facebook o inviare una mail a sport@comune.albenga.sv.it.