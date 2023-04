Livio Di Tullio confermato presidente di Federconsumatori di Genova e Liguria

Liguria. Oggi presso la Camera del Lavoro di Genova si è svolto il Congresso di Federconsumatori dal titolo “Facciamo la differenza, nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza”.

Insieme agli adempimenti congressuali si è svolto il dibattito che ha visto l’intervento del segretario generale Cgil Liguria Maurizio Calà e le conclusioni di Giovanna Capuzzo della presidenza nazionale di Federconsumatori.

Al termine della giornata delegate e delegati hanno rinnovato l’incarico a Livio Di Tullio che mantiene la responsabilità di presidente di Genova e Liguria, incarico che ricopre dal 2018.

Dopo il diploma Di Tullio entra in Coop a Savona e ben presto diventa delegato sindacale per la Filcams Cgil. Nel 1990 viene distaccato presso la categoria per seguire il settore di provenienza. A metà degli anni novanta entra a far parte della Fiom Cgil savonese per essere eletto nel 2000 segretario generale della Camera del Lavoro di Savona. In questo ruolo Di Tullio si occuperà di molte vertenze tra cui Piaggio e Ferrania.

Nel 2006 verrà nominato dal sindaco del Comune di Savona Federico Berruti prima assessore ai lavori pubblici e poi vice sindaco, carica che manterrà sino al 2016. Terminata questa esperienza politica, Di Tullio rientra in Cgil per occuparsi della Federconsumatori savonese. Nel giugno del 2018 lascia Savona per Genova dove viene eletto presidente Federconsumatori Genova e Liguria, incarico che oggi gli viene confermato.