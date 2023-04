L’atleta alassina Luminosa Bogliolo protagonista a “I Soliti Ignoti” su Rai 1

Alassio. L’ostacolista alassina Luminosa Bogliolo tra i protagonisti della puntata de “I Soliti Ignoti”, in onda tutte le sere su Rai 1.

Nella serata di ieri, infatti, è stata proprio l’atleta savonese ad aprire le indagini di Carlo e Fania, coniugi di Bari, che hanno cercato di aggiudicarsi il montepremi.

Per i due concorrenti non è stato difficile indovinare la professione da abbinare a Luminosa, vestita con la tuta della Fiamme Oro della Polizia di Stato, alla quale appartiene. Otto le opzioni tra cui hanno potuto scegliere: produce latte di asina, acrobata sul lollipop, vende arredi per uffici, primatista italiane dei 100 metri ostacoli, frigge arancine, realizza targhe per auto d’epoca insegna economia alle superiori, fissa l’appuntamento dal dentista. Marito e moglie non hanno avuto alcun dubbio e hanno azzeccato: “Luminosa è una primatista italiana”.

Una volta ricevuta la conferma, anche il conduttore Amadeus si è complimentato con l’atleta, che nel 2021 si è distinta alle Olimpiadi di Tokio, classificandosi quarta e stabilendo il nuovo record italiano: 12’ 75’’.

Ma se l’indagine è iniziata nel migliore con il piede giusto per Carlo e Fania, poi non ha avuto l’esito sperato: arrivati alla scelta del parente misterioso con 10mila euro, i due hanno visto sfumare il sogno di vincere il montepremi, indicando l’ignoto sbagliato.