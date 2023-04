Laigueglia, Astraldi (Bagni Marini): “Polemiche sul ripascimento non condivise, risultati straordinari”. Sasso: “Sotto elezioni, ci sta…”

Laigueglia. “In qualità di presidente dei Bagni Marini di Laigueglia mi sento di ricondurre il dissenso emerso nelle ultime ore a polemiche isolate di un singolo concessionario”. Con queste parole Giorgia Astraldi, presidente dei Bagni Marini di Laigueglia, prende le distanze dalle polemiche sorte nelle ultime ore in città dopo che un titolare di stabilimento balneare ha messo l’accento sul ritardo nel completamento del lotto supplementare di ripascimento, che lo ha penalizzato nel recente ponte del 25 aprile.

Un disappunto, secondo Astraldi, non condiviso dal resto della categoria: “Cogliamo invece l’occasione per evidenziare i risultati straordinari di un ripascimento strutturale ottenuto dall’attuale amministrazione, grazie al quale il nostro arenile è stato potenziato tanto da diventare uno dei più belli e ampi dell’intero ponente e renderlo oggetto di manifestazioni sportive su sabbia di caratura internazionale e nazionale senza precedenti per l’intera Liguria. Sottolineiamo infine, riguardo a quest’ultimo intervento, seppur di minor portata, un nuovo aiuto per i balneari non programmato rallentato all’inizio da problemi burocratici e commerciali, in alcun modo di natura amministrativa. I bagni mrini e tutto il paese di Laigueglia hanno avuto e avranno benefici derivati da questi ripascimenti, grazie ai quali la ricettività balneare è più che raddoppiata con conseguenti vantaggi per alberghi, ristoranti e negozi del paese”.

D’altro canto, rileva il sindaco Roberto Sasso Del Verme, siamo in campagna elettorale e la polemica è per certi versi inevitabile: “Sotto elezioni qualche fuga in avanti ci può anche stare, ma sicuramente il comune di Laigueglia lavorerà per il bene delle proprie spiagge, come ha fatto finora, cercando di mettere il massimo impegno e la massima attenzione alle esigenze di una categoria fondamentale per il turismo e per l’economia del borgo”.

Il primo cittadino non nasconde però il fastidio, stigmatizzando il danno di immagine derivante dalla pubblicità negativa: “Dopotutto – ricorda – stiamo parlando di un’imponente opera di ripascimento del litorale con una cifra di ben 5 milioni di euro di fondi nazionali, gestiti dalla Regione, e stanziati dopo la mareggiata del 2018. Interventi conclusi che hanno già cambiato il volto del nostro arenile. Oggi si sta affrontando l’ultimo step di ulteriori altri 700.000 euro che andranno a completare le opere sul nostro litorale. Un poderoso intervento atto a migliorare e stabilizzare quella che è diventata una delle più belle spiagge della Liguria. A dimostrazione che da una calamità può nascere un’occasione di rilancio”, conclude.