Sanremese-Vado 1-1 (LIVE)

Sanremese-Vado 1-1 (25′ Rizzo – 47′ Di Renzo)

Secondo tempo:

54′ Sul fronte opposto ci prova Gagliardi. Stesso esito.

50′ Lo Bosco tenta dal limite. Alto.

47′ GOL VADO! Capano allarga a sinistra per D’Iglio. Questi serve subito in mezzo. Di Renzo con una zampata sul secondo palo, anticipa il diretto marcatore mettendo il pallone dentro.

I rossoblu subito dopo il rientro dagli spogliatoi pervengono quindi, con merito, al pareggio. Dodicesimo centro in campionato per il capocannoniere del girone. 1-1.

La partita riprende alle ore 15:33.

Primo Tempo:

Fine primo tempo: Sanremese-Vado 1-0. Primo tempo equilibrato nel gioco. Più Vado nel complesso e per pericolosità, mai in difficoltà se non in un paio di circostanze estemporanee. Ma il risultato per ora non sorride ai rossoblu.

Dagli sviluppi del corner alla opportunità Vado. Capano, staffilata dal limite. Fuori di poco.

45′ Occasione Vado. Capra dal fondo sinistro serve Lo Bosco. Questi dribbla due avversari e indirizza verso il palo lungo. Tartaro si supera mandando in angolo.

43′ Capra calcia dai venticinque metri. Debole, Tartaro controlla.

La sfida prosegue in totale equilibrio. Solo un episodio per ora la sta indirizzando.

29′ Cirillo in uscita bassa su Del Barba, toglie le castagne dal fuoco.

25′ GOL SANREMESE! Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti destra. Gagliardi crossa in mezzo. Un difensore vadese ribatte. Rizzo raccoglie la respinta e con un sinistro rasoterra dal limite fulmina Cirillo, mettendo il pallone nell’angolino.

Il Vado pertanto, come spesso accaduto quest’anno, al primo tiro degli avversari è costretto a incassare. 1-0.

20′ Basso tenta dalla media distanza. Palla fuori bersaglio.

16′ Ammonito Mele (V).

Trascorso il primo quarto d’ora. A parte la situazione segnalata poco fa, sfida all’insegna dell’equilibrio.

7′ Vado in avanti. Capra conclude dai venticinque metri, zona lunetta. Tiro angolato. Tartaro si distende e devia in angolo.

L’incontro comincia alle ore 14:32. Due gli ex di nota. Lo Bosco e Capra da parte ospite. Aperi e Gagliardi nei locali.

Il Vado si schiera con l’ormai collaudato 4-3-3 di mister Didu. Cirillo tra i pali. Bane e De Bode i centrali difensivi. Ghigliotti e Ropolo terzini . D’Iglio Mele e Capano in mezzo al campo. In attacco Capra a supporto del duo Lo Bosco-Di Renzo.

La Sanremese risponde con un 4-3-1-2. Tartaro in porta. Bregliano e Mikhaylovsky i centrali di difesa. Aita e Bechini terzini. Basso, Valagussa e Rizzo centrocampisti. Gagliardi trequartista. Aperi in attacco a supporto della punta Del Barba.

Sanremese: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovsky, Bechini, Del Barba (54′ Owusu), Gagliardi, Aperi, Aita (54′ Pellicanò), Valagussa, Basso, Rizzo

A disp.: Bohli, Camilli, Maglione, Urgnani, Santonocito, Ricossa, Secondo. All. Giannini

Vado: Cirillo, Ropolo, D’Iglio, De Bode, Capra, Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti, Capano, Mele, Bane

A disp.: Ascioti, Tinti, Castelletto, Manno, Cenci, Codutti, L. Casazza, T. Casazza, Spanu. All. Didu

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Molfetta). Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo) e Alessia Carraro (San Donà di Piave)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato. Fondo d’erba naturale in discrete condizioni. Angoli 2-5. Spettatori 350 circa.

Sanremo. Nella quindicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è ospite della Sanremese. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio comunale, ore 14:30.

Sfida al vertice, seconda contro terza. Rossoblu a un primo crocevia della stagione per rimanere agganciati alle primissime posizioni. La Sanremese (31 punti), seconda a + 6 rispetto ai vadesi (25 punti) rispetto ai vadesi si trova a metà strada dalla capolista Sestri Levante (37 punti).